https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/larisa-dolina-prinyala-uchastie-v-aktsii-luchshim-voinam-mira-1040632698.html
Лариса Долина приняла участие в акции "Лучшим воинам мира"
Лариса Долина приняла участие в акции "Лучшим воинам мира"
В этой акции участвуют известные деятели культуры, науки и спорта. Они дают концерты, поддерживают и навещают раненных солдат, которые пострадали во время... 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T15:01+0300
2022-08-01T15:01+0300
2022-08-01T15:01+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко для военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, выступила певица Лариса Долина. Об этом сообщает Минобороны России.В конце творческого вечера, она пообщалась с военнослужащими и поблагодарила их за героизм, проявленный в ходе выполнения спецоперации. Также она поздравила собравшихся с Днем Военно-морского флота России.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В ней уже приняли участие известные российские артисты, такие как Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Михаил Шуфутинский и многие другие.Лариса Долина – Народная артистка России, трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии "Овация" (1994, 1996, 1997). Член партии "Единая Россия".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/sergey-bezrukov-navestil-ranennykh-voennosluzhaschikh-v-gospitale-v-ekaterinburge-1039479549.html
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россия, москва, новости, военнослужащие, артисты, министерство обороны рф
Лариса Долина приняла участие в акции "Лучшим воинам мира"
В этой акции участвуют известные деятели культуры, науки и спорта. Они дают концерты, поддерживают и навещают раненных солдат, которые пострадали во время боевых действий на Украине.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik.
В главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко для военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, выступила певица Лариса Долина. Об этом сообщает
Минобороны России.
"Страна гордится вами…гордится и понимает, насколько важно ваше присутствие в нашей жизни, вообще в мире. Будьте счастливы, будьте здоровы, я желаю всем просто несметного количества безоблачного счастья", – обратилась певица к собравшимся в зале.
В конце творческого вечера, она пообщалась с военнослужащими и поблагодарила их за героизм, проявленный в ходе выполнения спецоперации. Также она поздравила собравшихся с Днем Военно-морского флота России.
Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.
В ней уже приняли участие известные российские артисты, такие как Сергей Безруков, Екатерина Гусева
, Михаил Шуфутинский
и многие другие.
Лариса Долина – Народная артистка России, трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии "Овация" (1994, 1996, 1997). Член партии "Единая Россия".