https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/larisa-dolina-prinyala-uchastie-v-aktsii-luchshim-voinam-mira-1040632698.html

Лариса Долина приняла участие в акции "Лучшим воинам мира"

Лариса Долина приняла участие в акции "Лучшим воинам мира"

В этой акции участвуют известные деятели культуры, науки и спорта. Они дают концерты, поддерживают и навещают раненных солдат, которые пострадали во время... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T15:01+0300

2022-08-01T15:01+0300

2022-08-01T15:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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министерство обороны рф

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко для военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, выступила певица Лариса Долина. Об этом сообщает Минобороны России.В конце творческого вечера, она пообщалась с военнослужащими и поблагодарила их за героизм, проявленный в ходе выполнения спецоперации. Также она поздравила собравшихся с Днем Военно-морского флота России.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В ней уже приняли участие известные российские артисты, такие как Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Михаил Шуфутинский и многие другие.Лариса Долина – Народная артистка России, трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии "Овация" (1994, 1996, 1997). Член партии "Единая Россия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/sergey-bezrukov-navestil-ranennykh-voennosluzhaschikh-v-gospitale-v-ekaterinburge-1039479549.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, москва, новости, военнослужащие, артисты, министерство обороны рф