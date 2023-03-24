Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/nachalis-sovmestnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-abkhazii-i-rossii-1044831044.html
Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России
Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России
Цель учений – слаживание действий войск при выполнении боевых задач. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T14:13+0300
2023-03-24T15:27+0300
в абхазии
абхазия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/18/1044830834_0:45:850:523_1920x0_80_0_0_b85b24576c10d5864b93511691f84254.jpg
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Начались совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений Вооруженных сил Абхазии и России, сообщает пресс-служба Минобороны республики.Учения проводятся одновременно на нескольких полигонах и в незнакомых военнослужащим районах. В них участвуют и резервисты."Особое внимание уделяется внедрению в практику подготовки войск и сил опыта военных конфликтов на современном этапе, с учетом перспективы их развития в будущем", – сообщает Минобороны.Военнослужащие отрабатывают задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников и радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. Впервые на учениях была опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/18/1044830834_47:0:803:567_1920x0_80_0_0_eeb0623ad6f4d5fd735cad3a33ff3296.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, россия, новости
абхазия, россия, новости

Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России

14:13 24.03.2023 (обновлено: 15:27 24.03.2023)
© Foto / Пресс-служба Министерства обороны АбхазииНачались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России
Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2023
© Foto / Пресс-служба Министерства обороны Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Цель учений – слаживание действий войск при выполнении боевых задач.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Начались совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений Вооруженных сил Абхазии и России, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Учения носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности Республики Абхазия", – говорится в сообщении.

Учения проводятся одновременно на нескольких полигонах и в незнакомых военнослужащим районах. В них участвуют и резервисты.
"Особое внимание уделяется внедрению в практику подготовки войск и сил опыта военных конфликтов на современном этапе, с учетом перспективы их развития в будущем", – сообщает Минобороны.
Военнослужащие отрабатывают задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников и радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. Впервые на учениях была опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости.
Учебно-тренировочные мероприятия. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
В Абхазии
Раскрыты некоторые подробности учений силовиков в Галском районе
13 марта, 15:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0