https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/nachalis-sovmestnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-abkhazii-i-rossii-1044831044.html

Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России

Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России

Цель учений – слаживание действий войск при выполнении боевых задач. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T14:13+0300

2023-03-24T14:13+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Начались совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений Вооруженных сил Абхазии и России, сообщает пресс-служба Минобороны республики.Учения проводятся одновременно на нескольких полигонах и в незнакомых военнослужащим районах. В них участвуют и резервисты."Особое внимание уделяется внедрению в практику подготовки войск и сил опыта военных конфликтов на современном этапе, с учетом перспективы их развития в будущем", – сообщает Минобороны.Военнослужащие отрабатывают задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников и радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. Впервые на учениях была опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html

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