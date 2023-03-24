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Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России
Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России
Цель учений – слаживание действий войск при выполнении боевых задач. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T14:13+0300
2023-03-24T14:13+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Начались совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений Вооруженных сил Абхазии и России, сообщает пресс-служба Минобороны республики.Учения проводятся одновременно на нескольких полигонах и в незнакомых военнослужащим районах. В них участвуют и резервисты."Особое внимание уделяется внедрению в практику подготовки войск и сил опыта военных конфликтов на современном этапе, с учетом перспективы их развития в будущем", – сообщает Минобороны.Военнослужащие отрабатывают задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников и радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. Впервые на учениях была опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/raskryty-nekotorye-podrobnosti-ucheniy-silovikov-v-galskom-rayone-1044603131.html
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Начались совместные учения Вооруженных сил Абхазии и России
14:13 24.03.2023 (обновлено: 15:27 24.03.2023)
Цель учений – слаживание действий войск при выполнении боевых задач.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik.
Начались совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений Вооруженных сил Абхазии и России, сообщает
пресс-служба Минобороны республики.
"Учения носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности Республики Абхазия", – говорится в сообщении.
Учения проводятся одновременно на нескольких полигонах и в незнакомых военнослужащим районах. В них участвуют и резервисты.
"Особое внимание уделяется внедрению в практику подготовки войск и сил опыта военных конфликтов на современном этапе, с учетом перспективы их развития в будущем", – сообщает Минобороны.
Военнослужащие отрабатывают задачи с применением разведывательных и ударных беспилотников и радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника. Впервые на учениях была опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости.