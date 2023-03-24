https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/organ-po-poisku-pogibshikh-i-ranennykh-sozdadut-v-lnr-1044833535.html

Орган по поиску погибших и раненных создадут в ЛНР

Орган по поиску погибших и раненных создадут в ЛНР

Глава региона подчеркнул важность установления правды о судьбе защитников Родины, а также на необходимость оказания поддержки членам их семей. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T18:59+0300

2023-03-24T18:59+0300

2023-03-24T18:59+0300

новости

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В Луганской Народной Республике будет создан единый орган, занимающийся розыском раненных и погибших военнослужащих, сообщил в своем официальном Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, создание и механизм работы органа прорабатывается как на региональном, так и на федеральном уровне."Есть проблемы и в процессе установления судьбы без вести пропавших защитников нашей Родины. Дал поручение профильным министерствам и ведомствам разработать алгоритм и наладить межведомственное взаимодействие, чтобы в кратчайшие сроки помочь обратившимся," - написал Пасечник.Также врио главы региона подчеркнул, что необходимо поддерживать не только военных, но и членов их семей. Для этого они должны иметь возможность обратиться за консультацией по любому вопросу и иметь возможность встретиться с психологами, юристами, представителями соцслужб и органов власти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-bespilotnikami-vsu-v-odesskoy-oblasti-1044832275.html

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