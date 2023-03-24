https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-25-i-26-marta-1044832976.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 марта

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T17:09+0300

2023-03-24T17:09+0300

2023-03-24T17:49+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, густой туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии