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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T17:09+0300
2023-03-24T17:09+0300
2023-03-24T17:49+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, густой туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 марта
17:09 24.03.2023 (обновлено: 17:49 24.03.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, густой туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.