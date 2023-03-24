https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/vystavka-o-byte-abkhazskoy-zhenschiny-otkrylas-v-sankt-peterburge-1044834562.html

Выставка о быте абхазской женщины открылась в Санкт-Петербурге

Выставка о быте абхазской женщины открылась в Санкт-Петербурге

В экспозиции представлены полный абхазский женский костюм, нагайка, кисеты, тесьма, веера и костяные ножи. Они попали в Санкт-Петербург в конце XIX-в начале XX... 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T19:33+0300

2023-03-24T19:33+0300

2023-03-24T19:33+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Женщина дома и в гостях" о быте абхазской женщины открылась в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Рица Зельницкая."Идея выставки пришла спонтанно. Наша коллега случайно нашла золотой конский нагрудник. Там была надпись: "Мариам, дочери абхазов ". Мы поняли, что этот нагрудник принадлежал абхазской женщине, скорее всего из владетельного дома. Предположительно, предмет можно отнести к середине XIX века. После этой находки, мы решили провести выставку, посвященную абхазской женщине. Центральное место на выставке занимает домашнее пространство абхазской женщины", – пояснила Зельницкая.Авторы выставки хотели показать, что абхазские женщины были не только привязаны к очагу. Они также были и мобильны - ездили в гости, навещали родственников. Об этом свидетельствуют и золотой конский нагрудник, и женское седло.На выставке также представлены абхазский женский костюм конца XIX – начала XX века, нагайка, кисеты, тесьма, вееры и костяные ножи. Артефакты попали в Санкт-Петербург в конце XIX-в начале XX веков."Наш музей богат на предметы культуры абхазского народа. Основоположником мы смело можем назвать Александра Миллера, который в 1907 году съездил в Абхазию и работал в селе Адзюбжа. На выставке также были представлены предметы, которые в 1926 году были привезены Шиллингом из села Калдахуара", – отметила Рица Зельницкая.Все эти предметы выставляются впервые с тех пор, как их привезли из Абхазии. Более того, многие экспонаты уникальны – они представлены в музее в единичном экземпляре.Выставка "Женщина дома и в гостях" Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге подготовлена в рамках проекта "Прогулки по кавказскому городу". Она будет работать в течение полугода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/vystavka-rabot-abkhazskikh-khudozhnits-apschi-khagba-i-diany-khintba-proydet-v-sochi-1044267079.html

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