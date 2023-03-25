https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/patrioticheskiy-marsh-estafeta-nasha-velikaya-rodina-proshel-v-sukhume-1044838284.html

Патриотический марш-эстафета "Наша великая Родина" прошел в Сухуме

Патриотический марш-эстафета "Наша великая Родина" прошел в Сухуме

Участники марша-эстафеты Союзного антифашистского патриотического проекта "Наша великая Родина" планируют проехать 21 тысячу километров до 9 мая, посетить... 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T12:48+0300

2023-03-25T12:48+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Марш-эстафета "Наша великая Родина", посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Сухуме в субботу, 25 марта. Об этом рассказал Sputnik руководитель проекта Олег Слюсаренко."Были представители общественности и наша команда, которая везет это знамя от Мелитополя. Мы заезжаем в города Российской Федерации, а также Абхазии и Южной Осетии, Беларуси и Казахстана. В каждом городе разворачиваем масштабную копию знамени Победы", – отметил Слюсаренко.9 мая копия знамени Победы будет вынесена на Красную площадь во время шествия марша "Бессмертный полк".Марш-эстафета "Наша великая Родина" посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит по 11 городам-героям, 42 городам воинской славы, 32 городу, награжденному орденом Отечественной войны I степени, и другим городам России, а также городам Беларуси, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии. В общей сложности участники Союзного патриотического марш-эстафеты преодолеют более 21 тысячи километров.У каждого памятного места по маршруту следования они разворачивают копию знамени Победы. Патриотическая эстафета завершится 9 мая в Москве. Ее участники пройдут по Красной площади в колоннах "Бессмертного полка".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/shoygu-bolee-10-tysyach-chelovek-primut-uchastie-v-parade-na-krasnoy-ploschadi-1044786473.html

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