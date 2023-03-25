https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/putin-i-erdogan-obsudili-zernovuyu-sdelku-po-telefonu-1044841066.html

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку по телефону

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку по телефону

Лидеры двух стран обсудили зерновую сделку, налаживание отношений между Турцией и Сирией, важные совместные проекты и гуманитарную помощь после землетрясений. 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T15:59+0300

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2023-03-25T15:59+0300

россия

турция

реджеп эрдоган

владимир путин

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых, в том числе, обсудил зерновую сделку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договорённостей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.Лидеры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая такие серьезные проекты, как поставки газа и строительство в Турции атомной электростанции "Аккую". Затронуты были и политические вопросы, в частности, процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, в котором Москва играет роль посредника. Кроме того, лидеры подняли вопрос гуманитарной помощи России после землетрясений в Турции, в том числе, высоко была оценена работа российского полевого госпиталя в Хаттае. Эрдоган и Путин обсудили возможность поставок стройматериалов из России, чтобы восстановить разрушенные дома и инфраструктуру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/viktor-medvedchuk-sdelal-zayavlenie-o-zernovoy-sdelke-1044835856.html

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россия, турция, реджеп эрдоган, владимир путин