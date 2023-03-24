https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/viktor-medvedchuk-sdelal-zayavlenie-o-zernovoy-sdelke-1044835856.html

Виктор Медведчук сделал заявление о зерновой сделке

Виктор Медведчук сделал заявление о зерновой сделке

Зерновая сделка была заключена для того, чтобы предотвратить голод в странах Африки, но, говоря о высоких идеалах, западные страны преследуют более низменные... 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T20:55+0300

2023-03-24T20:55+0300

2023-03-24T20:55+0300

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Когда западные политики заявляют, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще долго, то это означает только то, что на этом зарабатывают, и коммерсанты на крови требуют продолжения банкета, написал Виктор Медведчук в статье для онлайн-платформы Smotrim. Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки. Потоки крокодильих слез могли вывести из берегов Темзу или Потомак. Утверждалось, что боевые действия, перекрыв возможность торговли, спровоцируют голод в бедных странах. При этом Запад не предлагает ничего, чтобы эти боевые действия закончить, а вот на голоде активно наживаются. Но если это приносит прибыль, зачем прекращать этот кровавый цирк?Ведь все "хорошо": кому надо – голод, кому надо – смерть и страдания, а кому надо – прибыль. Есть же списки стран, нуждающихся в зерне, или пусть не самых голодающих, но тех, кто зерно у Украины покупает. А есть страны, которые украинском зерном торгуют, или точнее – страны, где зарегистрированы компании, которые торгуют зерном.Удивительно, но списки этих стран не пересекаются. И, конечно, в списках тех, кто торгует – традиционные офшоры и другие низконалоговые юрисдикции. Почему напрямую не покупают бедные страны? По своей глупости не знают, где находится Украина? Нет, просто нельзя вот просто так, взять и купить украинское зерно. Не для того изобретали зерновую сделку. Не для того лили слезы по умирающим от голода детям Африки, чтобы дать им напрямую покупать продовольствие.Оплата, причем по демпинговым ценам, идет и через такие вовсе не бедные страны, как Швейцария или Британия. Есть известные зернотрейдеры, есть и удивительные случаи. Например, оплата зерна осуществляется через компанию, зарегистрированную через четыре дня после начала зерновой сделки, уставной капитал – 100 фунтов стерлингов, а собственник компании, по счастливому совпадению, – гражданка Украины. Зерно идет, куда надо, а деньги – в Британию.Покупают пшеницу на Украине по демпинговым ценам – 198 долларов за тонну (вдвое дешевле цены на рынке), а продают одной из беднейших стран мира – Бангладеш – уже по 363 доллара за тонну. Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми.Теперь не вызывает удивления, почему некоторые страны отказались покупать украинское зерно, хотя остро нуждались в пополнении запасов продовольствия. Они просто не могли потянуть финансово такой "демпинг".Но и это еще не все. Даже минимальная сумма может не вернуться на Украину просто потому, что такие "трейдеры" успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютой выручки. Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе.Под маской доброго дяди, поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны. Весь украинский экспорт за прошлый год составил 44 млрд долларов. Из них через офшоры прошло 20 миллиардов, то есть офшоризация украинского экспорта – 46%.И это еще не все. Даже если бы украинская казна получила все, что должна была бы получить – и валютную выручку по мировым ценам, и налоги от работы предприятий не оставались бы за рубежом, а возвращались, даже в этом случае ситуация для простого жителя Украины не изменилась бы.Все, что зарабатывает сейчас Украина, – все это под контролем Запада, в первую очередь, господ из Вашингтона. Все уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений. Вся земля, выраженная в единицах измерения, квадратных метрах или кубических – как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству, которого по факту уже нет.И весь этот "схематоз" с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы сегодня, у тех, кто имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – "завтра" может не наступить.Но и здесь они напрасно рассчитывают на безоблачное будущее под пальмами. Они – отработанный материал для заказчика. Они – мавры, сделавшие свое дело. Для тех, кто организовал войну и разруху на Украине. Их всегда сумеют вытрясти. Так как все ходы записаны, все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных, они знают им цену. Точнее, сколько с них можно содрать и как.А в это время, за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане, которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать…

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/rossiya-postavit-zerno-afrike-besplatno-v-sluchae-neprodleniya-sdelki-1044752520.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1044670952.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/zernovaya-sdelka-snova-rabotaet-no-rossiya-vse-ravno-vinovata-1042413140.html

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