https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/rossiya-snova-razrushila-glavnuyu-mechtu-evropy-1044838384.html

Россия снова разрушила главную мечту Европы

Россия снова разрушила главную мечту Европы

Антироссийские санкции, которые должны были уничтожить экономику России, бумерангом ударили по самой Европе, и за прошедший год это стало особенно очевидно. 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T11:33+0300

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Саммит общеевропейцев 23-24 марта 2023-го — совсем не тот, что аналогичные собрания год назад, пишет Елена Караева для РИА Новости.Что Европа хотела устроить для России, она сделала себе сама. Своими руками и решениями Брюссель разрушил все, что только мог, и, самое главное, уничтожил краеугольный камень европейского образа жизни. За год индоктринированная, увязшая в русофобии бюрократия убила стабильность. То, что объединенной Европе было дороже всего. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне и ощущение бесконечного изобилия.Ничего больше нет. И ничего больше не будет. Никогда. До принимающих решения брюссельских глобалистов еще не дошло. А вот до среднего звена, до национальных политических истеблишментов, кажется, доходить начинает. Поэтому премьер-министр Италии публично орет на депутатов, а ее французская коллега, пусть и кулуарно, называет членов своего кабинета "дебилами". Подобные срывы обычно сопровождают фазу принятия. В данном случае — принятия неизбежного.Европа — со всеми своими военными поставками Киеву, со всей политической поддержкой Украины в противостоянии с Россией — начала проигрывать. И это сейчас уже не предположение, а констатация.А начиналось все лучше некуда: порвать экономику, довести русских до нищеты, а то и до голода, спровоцировать бунты, одновременно опустив чугунный занавес, заморозив активы, выслав дипломатов, закрыв медиа. Гладко было только в головах и на бумаге.По факту ЕС оказался голым и босым. Бодрые слова о поставках снарядов украинской армии — это одно. Но брать их придется из своих арсеналов. А кто, как, когда, каким образом и на какие, самое главное, шиши восполнит дефицит вооружений, неизвестно. Снаряды — это взрывчатка, взрывчатка — это химпроизводство. Химическая промышленность — известная обжора, потребляющая энергоносители со скоростью аллигатора. Как при общем снижении производства в индустрии нарастить выпуск военной продукции, не знает никто. Как и откуда, собственно, брать эти самые энергоносители. За недорого.Так что и тут провал.Конечно, можно, как сейчас решил Париж, подбавить газку в мотор эскалации и научить украинских летчиков управлять "Миражами-2000", но и тут зияют прорехи. Истребители тоже любят углеводородное питание, сами "Миражи" сбиваемы, а "снарядов к ним нет или очень мало". Корреспонденция появилась в "Фигаро", которая принадлежит Dassault Aviation, производящей "Миражи" и "Рафали", и доверять этой информации стоит.Разумеется, сказанное тут же опровергли. И в Киеве, и в Париже. Было бы странно, если бы опровержения не было, когда денег не хватает на поддержание собственных штанов, а французы разносят крупные города, протестуя против властей, учить за счет казны чужих, да еще бравировать этим — по меньшей мере неосмотрительно. Может вызвать новую волну недовольства. К тому же кто, кроме брюссельских, сегодня еще вспоминают про Украину? Ходить с насупленными бровями и серьезом на лицах — еще не признак геополитического ума или наличия навыков просчитать ход событий.Одиннадцатый пакет санкций — его то ли уже обсуждали, то ли готовы только начать дискуссии (в десятом, напомним, чтобы приструнить и устрашить русских, их лишили биде и унитазов) — будет состоять из списка кар и наказаний за то, что кто-то пытается запрет на экспорт биде и унитазов (в широком смысле) обойти. Если дошли до сантехники, стало быть, и этот ресурс тоже исчерпан. Так что легко предсказать, что все последующие пакеты (понятно, что Брюссель будет крутить педали, пока не сойдет с дистанции) будут про "держать и не пущать". Ну и про то, что "это нас (то есть Москву) арестовывать идут".Итоги для Европы ужасны, конечно. Между слабеющей на глазах финансовой системой, зреющими гроздьями народного гнева и недовольства, невозможностью свернуть с дорожки, которая ведет мощные еще совсем недавно экономики в пропасть, полным непониманием России и ее идеалов (а значит, и причин, по которым была начата спецоперация) у объединенной Европы выбор сегодня между ужасным и еще более кошмарным.У военной эскалации есть начало, но финал, скажем это еще раз, обозначить невозможно. Верх в результате одерживает не тот, кто скребет по сусекам на "взрывчаточку" и на истребители (с дефицитом боезапаса), а тот, у кого все работает. На собственном сырье. С неограниченными ресурсами. И сплоченным (это очень важный фактор) народом.Грозная риторика, пусть и подкрепленная запретом на экспорт сантехники, оказалась никудышной заменой. Так что по итогам года ЕС получил от России незачет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/velikaya-zapadnaya-tsivilizatsiya-umiraet-1044208724.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/velikaya-depressiya-v-ssha-grozit-vsemu-miru-1044622600.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/ssha-planiruyut-khimicheskuyu-evtanaziyu-ukrainy-1044377775.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

россия, европа, мнение, авторы, колумнисты