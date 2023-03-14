https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/velikaya-depressiya-v-ssha-grozit-vsemu-miru-1044622600.html

Великая депрессия в США грозит всему миру

Великая депрессия в США грозит всему миру

Вчерашний день, 13 марта, стал черным понедельником для западных бирж. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T14:30+0300

2023-03-14T14:30+0300

2023-03-14T16:28+0300

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Сначала рухнули акции американские — так подействовало на рынок банкротство сразу двух крупных банков на выходных, а за ними, по эффекту домино, посыпались и европейские котировки, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Американцы правильно прочитали сигнал. С такими обращениями — "не бойтесь за свои денежки" — руководители стран выступают обычно именно тогда, когда денежкам что-то грозит. Результатом речи Байдена стал понедельничный обвал на бирже, в ходе которого торги акциями банков пришлось просто остановить.Удивительно не то, как эффектно уходили в пике акции системообразующих финансовых институтов США. Крупнейший банк First Republic, например, просел за один день аж на 61,8 процента. Странно, что они умудрились так долго продержаться.Еще летом знаменитый инвестор Майкл Бьюрри — уникум, сумевший не только предсказать крах 2007-2008 годов, но и навариться на нем, — заявил, что в экономике надулись огромные пузыри, и распродал практически все свои акции.Весь прошлый год толковые аналитики прогнозировали масштабную рецессию — она начинается обычно именно с такого, максимально болезненного сдувания пузырей, когда акции обесцениваются в разы буквально за несколько часов.Теперь всех интересует, что будет дальше. Прогнозируют закрытие других крупных банков — и американских, и европейских. Параллельно крах ждет многие IT-стартапы, которые не могут обслуживать свои кредиты — то есть это будет нечто вроде "кризиса доткомов" на рубеже веков. Десятки миллионов американцев потеряют свои сбережения и пенсионные накопления. Дональд Трамп уже пообещал согражданам новую Великую депрессию.Триллионы долларов, залитых в экономику с 2020 года, бизнесы и физлица пытаются вложить хоть куда. Поэтому в экономике надуваются пузыри. Параллельно ФРС повышает ставку, что приводит к банкротству компаний, которые не могут платить по ранее взятым кредитам. По очень похожему сценарию развивались события в 2005-2007 годах, накануне "Великой рецессии".И самое неприятное — вкладчики, наученные горьким опытом, все это видят и пытаются спасти свои накопления. Что привело к банкротству банка Silicon Valley? Клиенты банка в массе своей — предприниматели из Кремниевой долины, они отлично знают друг друга и принимают схожие решения. Про SVB было понятно, что у них накопились долги. В среду вкладчики массово пошли снимать со счетов деньги. Уже в пятницу банк не выдержал и закрылся.А сегодня вкладчики выводят деньги со своих банковских счетов по всей стране. Особенно страдают банки среднего звена. Руководство регионального банка PacWest заявило, что только в конце прошлой недели его вкладчики сняли со счетов 700 миллионов долларов.Сегодня кажется невероятным, что такая махина, как экономика США, может рухнуть. Но и крах СССР когда-то казался невероятным. А ведь если посмотреть честно, хорошо видно, что некогда первая экономика мира сегодня вся в долгах как в шелках.Больше 31 триллиона долларов — это госдолг США, выросший за последние 20 лет в шесть раз. Около 17 триллионов — долги американских домохозяйств. Почти триллион — долги граждан по кредитным картам. Эти умопомрачительные цифры сами по себе говорят об обесценивании доллара. Недаром в понедельник он так заметно просел по отношению к мировым валютам.Радоваться тут, конечно, особо нечему. Новая Великая депрессия в США отзовется во всех уголках планеты. Первым делом она потянет за собой в пропасть экономику Европы. Масштабная рецессия приведет к снижению цен на нефть, что ударит по странам, торгующим ресурсами. Главным экспортом США станет инфляция — и люди столкнутся с ростом цен по всему миру.Единственное, что остается в этой ситуации делать другим странам — брать пример с России и как можно быстрее соскакивать с этого корабля дураков, в который превратилась западная экономика. Отвязываться от доллара, импортозамещаться, выстраивать свои, альтернативные, экономические союзы, снижать зависимость от западных финансовых институтов.Но дело не только в экономических рисках. Выйти из первой Великой депрессии американцы сумели только после того, как проспонсировали войну в Европе. Миллионы погибших на континенте стали платой за то, чтобы рядовые американские семейства обзаводились домиками в пригороде, автомобилями, холодильниками, телевизорами и рожали поколение беби-бумеров.Иного выхода из новой Великой депрессии сегодня тоже не просматривается. Все эти разговоры про возвращение производств и реиндустриализацию Америки пока остаются только разговорами. А "восточный фронт" — он вот уже, готовенький, на Украине. И плюс к нему миллионы европейцев, которых американские хозяева рады будут бросить в пекло: ничего личного, это просто бизнес.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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