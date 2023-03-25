https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/rossiyskie-sredstva-pvo-unichtozhili-11-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1044842327.html
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов за сутки
Всего с начала военной спецоперации было уничтожено 3573 украинских беспилотника. 25.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-25T18:45+0300
2023-03-25T18:45+0300
2023-03-25T18:45+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", сообщает Министерство обороны России.Кроме того, было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.Ведомство сообщает, что Купянском направлении потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено более 85 солдат ВСУ, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20, на Донецком направлении - более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 бойцов, три автомобиля и гаубица Д-30, на Херсонском направлении - до 35 солдат, десять автомобилей, гаубицу "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-bespilotnikami-vsu-v-odesskoy-oblasti-1044832275.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов за сутки
Всего с начала военной спецоперации было уничтожено 3573 украинских беспилотника.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Ведомство сообщает, что Купянском направлении потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено более 85 солдат ВСУ, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20, на Донецком направлении - более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 бойцов, три автомобиля и гаубица Д-30, на Херсонском направлении - до 35 солдат, десять автомобилей, гаубицу "Гвоздика".