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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/rossiyskie-sredstva-pvo-unichtozhili-11-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1044842327.html
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов за сутки
Всего с начала военной спецоперации было уничтожено 3573 украинских беспилотника. 25.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-25T18:45+0300
2023-03-25T18:45+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", сообщает Министерство обороны России.Кроме того, было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.Ведомство сообщает, что Купянском направлении потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено более 85 солдат ВСУ, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20, на Донецком направлении - более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 бойцов, три автомобиля и гаубица Д-30, на Херсонском направлении - до 35 солдат, десять автомобилей, гаубицу "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-bespilotnikami-vsu-v-odesskoy-oblasti-1044832275.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/speshka-abramsov-na-ukrainu--priznak-strategicheskogo-porazheniya-vsu-i-nato-1044826137.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости

Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов за сутки

18:45 25.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Всего с начала военной спецоперации было уничтожено 3573 украинских беспилотника.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Ведомство сообщает, что Купянском направлении потери противника за сутки составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области
Вчера, 16:17
На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено более 85 солдат ВСУ, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20, на Донецком направлении - более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 бойцов, три автомобиля и гаубица Д-30, на Херсонском направлении - до 35 солдат, десять автомобилей, гаубицу "Гвоздика".
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Спешка "Абрамсов" на Украину – признак стратегического поражения ВСУ и НАТО
Вчера, 09:00
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