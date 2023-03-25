https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/soyuz-oruzheynikov-sozdal-tsifrovuyu-bazu-predmetov-vooruzheniya-abkhazskikh-masterov-1044837733.html
Союз оружейников создал цифровую базу предметов вооружения абхазских мастеров
Союз оружейников создал цифровую базу предметов вооружения абхазских мастеров
Союз художников-оружейников "Х-НАПЫ" идентифицирует холодное оружие, которое находится в фондах абхазских музеев, чтобы внести его цифровую базу, а затем... 25.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-25T09:00+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз оружейников Абхазии "Х-напы" запустил проект по созданию цифровой базы предметов вооружения и амуниции абхазских мастеров. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель председателя союза Рауль Кобахия.Собирать данные энтузиасты начали в Абхазском государственном музее. На первом этапе они исследуют фонды, фотографируют экспонаты и устанавливают их принадлежность. По словам Кобахия, относится предмет к работам абхазских оружейников, или нет, можно определить по орнаменту, самому клинку или же по гравировке с фамилией автора."Первый этап уже начался, мы уже засняли определенное количество холодного оружия в Абхазском государственном музее. Далее планируем работать с Гудаутским музеем. По мере поступления информации будет создаваться база", – сказал Рауль Кобахия.В дальнейшем в Союзе художников-оружейников планирует издать каталог с фотографиями и описанием абхазского холодного оружия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/ostrye-eksponaty-vystavka-soyuza-oruzheynikov-v-abkhazii-1042117674.html
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абхазия, новости, история
Союз оружейников создал цифровую базу предметов вооружения абхазских мастеров
Союз художников-оружейников "Х-НАПЫ" идентифицирует холодное оружие, которое находится в фондах абхазских музеев, чтобы внести его цифровую базу, а затем издать каталог.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз оружейников Абхазии "Х-напы" запустил проект по созданию цифровой базы предметов вооружения и амуниции абхазских мастеров. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель председателя союза Рауль Кобахия.
"В конце XIX века абхазские мастера оружейного дела выпали из общей тенденции. Вокруг на всем Кавказе производилось холодное оружие, а данных про абхазских мастеров никто не собирал. Сейчас мы проводим работу по сбору информации об их работах. Мы будем искать в фондах наших музеев", – пояснил Кобахия.
Собирать данные энтузиасты начали в Абхазском государственном музее. На первом этапе они исследуют фонды, фотографируют экспонаты и устанавливают их принадлежность. По словам Кобахия, относится предмет к работам абхазских оружейников, или нет, можно определить по орнаменту, самому клинку или же по гравировке с фамилией автора.
"Первый этап уже начался, мы уже засняли определенное количество холодного оружия в Абхазском государственном музее. Далее планируем работать с Гудаутским музеем. По мере поступления информации будет создаваться база", – сказал Рауль Кобахия.
В дальнейшем в Союзе художников-оружейников планирует издать каталог с фотографиями и описанием абхазского холодного оружия.