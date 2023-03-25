https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/soyuz-oruzheynikov-sozdal-tsifrovuyu-bazu-predmetov-vooruzheniya-abkhazskikh-masterov-1044837733.html

Союз оружейников создал цифровую базу предметов вооружения абхазских мастеров

Союз оружейников создал цифровую базу предметов вооружения абхазских мастеров

Союз художников-оружейников "Х-НАПЫ" идентифицирует холодное оружие, которое находится в фондах абхазских музеев, чтобы внести его цифровую базу, а затем... 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T09:00+0300

2023-03-25T09:00+0300

2023-03-25T09:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042116933_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc8921ac58324cceaab27e29f252db26.jpg

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Союз оружейников Абхазии "Х-напы" запустил проект по созданию цифровой базы предметов вооружения и амуниции абхазских мастеров. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель председателя союза Рауль Кобахия.Собирать данные энтузиасты начали в Абхазском государственном музее. На первом этапе они исследуют фонды, фотографируют экспонаты и устанавливают их принадлежность. По словам Кобахия, относится предмет к работам абхазских оружейников, или нет, можно определить по орнаменту, самому клинку или же по гравировке с фамилией автора."Первый этап уже начался, мы уже засняли определенное количество холодного оружия в Абхазском государственном музее. Далее планируем работать с Гудаутским музеем. По мере поступления информации будет создаваться база", – сказал Рауль Кобахия.В дальнейшем в Союзе художников-оружейников планирует издать каталог с фотографиями и описанием абхазского холодного оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/ostrye-eksponaty-vystavka-soyuza-oruzheynikov-v-abkhazii-1042117674.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, история