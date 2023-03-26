https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/kontrolnyy-zaplyv-kak-treniruetsya-paraolimpiyskaya-sbornaya-rossii-po-greble-v-pitsunde-1044856553.html

Контрольный заплыв: как тренируется параолимпийская сборная России по гребле в Пицунде

Контрольный заплыв: как тренируется параолимпийская сборная России по гребле в Пицунде

Параканойцы из России несколько раз в год приезжают в Пицунду для тренировок на озере Инкит. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T11:40+0300

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В этот раз на сборах в Абхазии находилась команда из десяти тренеров, двух медиков и 14 гребцов. Среди них есть как опытные мастера, так и новички.В своей стихии: сборы российских параканоистов на озере Инкит

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