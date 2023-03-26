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Контрольный заплыв: как тренируется параолимпийская сборная России по гребле в Пицунде
Контрольный заплыв: как тренируется параолимпийская сборная России по гребле в Пицунде
Параканойцы из России несколько раз в год приезжают в Пицунду для тренировок на озере Инкит. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T11:40+0300
2023-03-26T11:40+0300
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В этот раз на сборах в Абхазии находилась команда из десяти тренеров, двух медиков и 14 гребцов. Среди них есть как опытные мастера, так и новички.В своей стихии: сборы российских параканоистов на озере Инкит
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мультимедиа, видео, абхазия, пицунда, спорт, россия, видео
мультимедиа, видео, абхазия, пицунда, спорт, россия, видео
Контрольный заплыв: как тренируется параолимпийская сборная России по гребле в Пицунде
11:40 26.03.2023 (обновлено: 11:46 26.03.2023)
Параканойцы из России несколько раз в год приезжают в Пицунду для тренировок на озере Инкит.
В этот раз на сборах в Абхазии находилась команда из десяти тренеров, двух медиков и 14 гребцов. Среди них есть как опытные мастера, так и новички.