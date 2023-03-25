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В своей стихии: сборы российских параканоистов на озере Инкит

В своей стихии: сборы российских параканоистов на озере Инкит

Несколько раз в год параканоисты из России приезжают в Пицунду для тренировок на озере Инкит. 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T19:49+0300

2023-03-25T19:49+0300

2023-03-25T20:51+0300

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спорт

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О том, чем спортсменов привлекает Абхазия, какая личная история предшествует большому пути в спорт и как этот спорт в итоге спасает, читайте в материале Sputnik. Климат и условияНебольшой абхазский городок Пицунда - не только излюбленный туристами курорт, но и благоприятное место для оздоровления организма и занятий спортом. Российские параканоисты приезжают для тренировок на озере Инкит, которое было образовано около трех тысяч лет назад прибойными морскими волнами.Сегодня, конечно же, корабли там не ходят. Для современных судов Инкит маловат и мелковат. Зато несколько раз в год там можно понаблюдать за тем, как российские гребцы оттачивают свое мастерство на каноэ и байдарках.Зачастую они делят воду с рыбаками, ищущими в болотных сапогах и с лопатами в руках одну из лучших приманок - знаменитого лиманского червя, так же известного в народе, как пицундский червь.Спортсмены с инвалидностью приезжают в Пицунду на сборы с разных регионов России. В этот раз команда состояла из 14 гребцов, 10 тренеров и двух медиков. Как рассказал старший тренер параолимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта СССР Ахиллес Маврофиди, в копилке его команды 118 медалей разного достоинства."Это даже больше, чем у здоровых спортсменов, занимающихся греблей на каноэ и байдарках. Что касается Абхазии, то климат республики и условия в озере Инкит благоприятно влияют на здоровье наших спортсменов и эффективность тренировок. К тому же, водоем здесь никогда не замерзает в отличие от российских, что дает возможность заниматься круглый год", - отметил он.Несмотря на все плюсы Инкита, по словам Маврофиди, есть один существенный минус, который заключается в длине дистанции – 980 метров от самой дальней точки озера до финиша. Согласно международным стандартам гребных каналов, расстояние от одной точки до другой должно составлять 2200 метров.Но это решаемый вопрос, подчеркнул главный тренер сборной. По его мнению, озеро в Пицунде можно расширить в два раза с помощью спецтехники, и это будет не только привлекать еще большее количество спортсменов, но и позволит проводить в Абхазии чемпионаты, в которых смогут принять участие до тысячи гребцов.Полный заплывКаноисты согласны со своим тренером в оценке условий тренировок. Екатерина Стаценко начала заниматься греблей меньше года назад. Корреспонденты Sputnik "поджидали" ее на построенном специально для параспортсменов деревянном причале на берегу озера. Девушка не стала скрывать, что заплывы на 200 и 500 метров выдались непростыми."Я, можно сказать, новичок в этом деле. В Абхазии я впервые, и мне все очень нравится. Замечательный пансионат, все такие внимательные и добрые. Посмотрите, какая погода здесь в марте. Я из Волгограда. Разве у нас в это время года такое увидишь?" - поделилась Стаценко.Мария Никифорова тоже из Волгограда, но она, напротив, хорошо знакома с Абхазией и озером Инкит. За свою карьеру она неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы, на параолимпийских играх в Токио заняла четвертое место.По словам девушки, на сборы в Пицунду она приезжает уже семь лет, и ей есть с чем сравнивать."Я тренировалась в России, Испании, Турции. Из всех этих стран по условиям тренировок и по климату я бы присудила Абхазии "золото". Я у вас бывала, наверное, везде. Посетила все достопримечательности, но больше всего мне нравится в Черниговке. Там спокойно, красиво, есть водопады - сказочное место", - рассказала она.Кандидат в мастера спорта, серебряный призер чемпионата России Сергей Аблаков рассказал журналистам, чем отличаются друг от друга каноэ и байдарка. Оба плавательных средства сделаны из карбона, но каноэ длиннее байдарки и легче. К тому же, у каноэ есть аутригер - боковой "поплавок".По его словам, гребцы на байдарке управляют своим водным "болидом" только телом, и поэтому существует высокий риск перевернуться. В случае каноэ с аутригером, нужно сильно постараться для того, чтобы опрокинуть плавсредство. Но если это произошло, то вернуть его в прежнее положение гораздо труднее.Зачастую в такой ситуации гребцам приходится экстренно отстегиваться и выплывать на поверхность. Иногда такие инциденты заканчиваются гибелью спортсменов."На каноэ можно спокойно сидеть, а на байдарке надо все время балансировать. В этом нам помогает весло. Поначалу все переворачиваются. Я давно не спускался на воду и буквально недавно едва не перевернулся", - рассказал Аблаков.Сергей Аблаков профессионально занимался греблей еще до получения инвалидности. 14 лет назад он неудачно поднял тяжелый предмет, из-за чего сошел с места позвоночный диск и спинной мозг был зажат. Встать на ноги он больше не смог, но сдаваться был не намерен.В течение последних десяти лет он искал себя в легкой атлетике, стрельбе из лука, баскетболе на инвалидной коляске, но все же решил вернуться к тому, с чего начинал.Дух соперничества среди спортсменов сохраняется не только на воде, но и на суше. При этом они не теряют чувства юмора."Ну, что ты? Давай. Прыгай сразу в коляску", - подначивал один параканоист своего товарища после подхода на байдарке к причалу."Я бы залез, если бы она стояла ближе", - ответил спортсмен.Все без исключения гребцы, с которыми нам удалось пообщаться, едины в мнении о том, что людям с инвалидностью сложнее всего садиться на плавсредства и выходить из них. Помогают им в этом тренеры.Артур Чупров вспомнил, с чего начинал его путь в спорте. Первый год тренировок оказался сложным. После того, как он перевернулся на воде сто раз, он перестал вести счет неудачных заплывов."Постепенно привык. Не сдался и стал усиленно тренироваться на результат. Попал в сборную России, завоевал титул чемпиона мира, стал мастером спорта международного класса", - рассказал Чупров.По наблюдениям гребца, тренировки на озере с высоким содержанием соли гораздо полезнее, так как морская вода тяжелее пресной, и приходится прикладывать больше усилий для того, чтобы быстрее финишировать.Нельзя сдаваться"Горячо" было не только на воде, но и на берегу. Пока спортсмены изо всех сил пытались опередить друг друга и улучшить свой результат по времени, с берега за ними пристально следили тренеры, которые давали им команды и советы."Держи, держи. Хорошо идешь. Доезжай, доезжай до финиша", - громкие подбадривающие кличи звучали с суши постоянно.Российские параконаисты готовятся к Кубку России, который пройдет в Краснодаре в апреле. В последние годы границы многих стран для них закрыты из-за антироссийских санкций, и это сильно огорчает спортсменов.Как подчеркнул Сергей Аблаков, спорт должен быть вне политики, но в реальности дела обстоят совершенно по-другому."Это очень обидно. По сути, ребята тренируются так же, как и всегда. Рвут свои жилы, мышцы, добиваются результатов потом и кровью. Хотят поехать, но пока не получается. Мы не теряем надежду и надеемся, что скоро у нас появится возможность показать, что мы работали, а не сидели сложа руки", - сказал он.Тренер сборной России по параканоэ, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, двукратный серебряный призер Чемпионата мира Виктор Потанин рассказал, что методики тренировок зависят от времени года и места."К примеру, зимой в России делаем упор на силовую подготовку на федеральных базах. Здесь стараемся проводить больше времени на воде, набирать технического опыта и скоростного. В таком спорте важно быть целеустремленным и иметь волевой характер. Заниматься этим спортом нелегко, приходится тренироваться в тяжелых условиях – в холод, на ветру, в дождь. Наслаждаться можно только летом, а зимой - терпеть", - уверен он.Потанин отметил, что в случае со спортсменами с особенностями здоровья, гребля не только сложна, но и опасна. В связи с этим на тренерах лежит большая ответственность, они всегда должны быть начеку.Помимо физических трудностей, добавил он, спортсмены нередко испытывают психологические проблемы, так как каждая тренировка дается им тяжелее, чем здоровым людям. Старшие товарищи стараются не дать молодым пасть духом."Медики и тренеры также выполняют функции психологов. Мы общаемся со спортсменами в дружеской и педагогической форме. Объясняем, что нельзя сдаваться, что это пойдет им на пользу, поможет окрепнуть и облегчит обыденную жизнь, даст возможность увидеть мир", - уточнил тренер.Мастер спорта России, тренер Антон Агапонов признался, что многих начинающих спортсменов привлекает стихия воды, во время заплывов в их организме вырабатывается адреналин. Вероятно, во многом именно из-за этого после завершения своей профессиональной карьеры он не покинул спорт и стал тренером.В работе он и его коллеги следуют правилу создания для подопечных дискомфортных условий занятий. На это есть свои причины."У нас ведь соревнования проходят при любой погоде. Если спортсмен готовится только в комфортных условиях, то в случае непривычной ему обстановки, он может растеряться. Поэтому наши ребята, в отличие от, скажем, европейцев, готовы ко всему", - считает Агапонов.Старший тренер параолимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ Ахиллес Маврофиди - уроженец Сухума и 19 лет работал тренером в республике. Он не понаслышке знает о том, какой у Абхазии потенциал в развитии спортивной гребли.Без преуменьшения всех достоинств озера Инкит, он отметил, что Галское водохранилище – это лучший водоем в стране для тренировок и проведения соревнований."Там "рождались" чемпионы в советское время. Наибольшее количество медалей спортсмены завоевывали после подготовки на этом водоеме. Каждый год там проводились два чемпионата по гребле СССР. Окружность водохранилища - 35 километров, по прямой от одной точке до другой – более семи километров. Великолепное место", - сказал Маврофиди.Он добавил, что для тренировок также подходят озеро Скурча, где разыграли два последних Кубка СССР по гребле, и озеро Рица. В период существования СССР на Рице проводились тренировки с разрешения Совета министров. Маврофиди вспомнил, как после двух сборов там команда из Абхазии заняла 11 из 12 первых мест на чемпионате Грузии.Большой потенциал он также видит в озере, расположенном в районе Маяка в Сухуме. Незадолго до развала Советского союза туда загнали технику и начали рыть канал, но завершить работы не успели.Маврофиди также поделился и своей непростой жизненной историей. Когда ему был всего год, он заболел полиомиелитом. Осложнения от заболевания привели к параличу рук и ног. Реабилитацию до 15 лет проходил в гудаутской больнице, которая тогда обладала всесоюзным значением."Эта больница была как интернат. Там не только лечили, но и учили. В качестве методики реабилитации я занимался акробатикой под руководством Заслуженного невропатолога, тренера СССР Льва Мильмана. К 14 годам у меня уже был мощно развит плечевой пояс, а ноги все же оставались послабее", - рассказал он.Поддержать детей с особенностями здоровьями в Гудауту приезжали именитые советские циркачи, в том числе, Юрий Никулин, с которым Маврофиди сдружился. Легендарного советского артиста он называет своим дядей.После реабилитации в больнице Маврифиди вернулся домой в Сухум, к этому времени он уже стал передвигаться самостоятельно на костылях. Подросток пытался записаться в разные спортивные секции, но его никуда не принимали по состоянию здоровья. Преподаватель физкультуры посоветовала ему обратиться к тренеру по гребле Тамаре Толкачевой, которая дала парню шанс.Путь от любителя до профессионального спортсмена был тернистым и долгим. Ахиллеса Маврофиди не хотели брать в Институт физической культуры после окончания школы, но о его судьбе написали в нескольких местных газетах. Помочь будущему спортсмену вызвались многие неравнодушные люди и чиновники. В итоге его допустили к вступительным экзаменам Волгоградского института физической культуры, который он окончил в 1981 году.По завершении учебы в институте, Маврофиди стал работать тренером в абхазском совете "Динамо" и столичной детско-юношеской спортивной школе.Свою первую победу он завоевал на Первенстве Абхазии по гребле на каноэ и байдарках в паре с Игорем Пузановым на дистанции 500 метров. Тут стоит отметить, что соревнования проводились среди здоровых спортсменов."Тогда я испытал необычайное удовлетворение. После этого я попал в сборную Абхазии и стал капитаном команды, но на чемпионат Грузии меня все равно два раза не допустили, потому что инвалид. Тогда мы всей командой постриглись налысо, я наконец принял участие в том чемпионате под именем моего воспитанника Бадри Маскипашвили, и взял "бронзу", - сказал он.Маврофиди взяли в сборную Грузии. В 1974 году он добился лучшего результата в карьере, став третьим на соревнованиях Всесоюзного общества "Динамо" среди здоровых спортсменов. Спустя 11 лет он завершил карьеру и стал тренером.В 1991 году он уехал из Сухума в Москву на сборы. Вскоре в Абхазии началась война, и ему пришлось остаться в России.Сотрудничество и перспективыВ апреле 2021 года в Абхазии был создан параолимпийский комитет. Его возглавляет чемпион мира по каратэ киокушинкай, призер чемпионата Европы, трехкратный чемпион России и семикратный чемпион республики Леон Цвижба. Все эти регалии он получил, соревнуясь со здоровыми спортсменами.По словам Цвижба, присутствовавшего на сборах российских гребцов в Пицунде, города Абхазии плохо обустроены для людей с инвалидностью, и эту проблему необходимо решать. Что касается спортсменов с особенностями здоровья, то существует необходимость открытия для них базы для тренировок и реабилитации."Пока у нас числится около 30 спортсменов с инвалидностью, занимающихся тхэквондо и футболом но у нас много детей с травами, повреждениями, нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы ведем работу по привлечению таких детей в спорт и пытаемся сделать так чтобы их родители дали на это согласие", - рассказал он.Многие родители, добавил он, не хотят чтобы общество знало о физических проблемах, которые испытывают их дети. Эта тенденция тоже требует определенного вмешательства специалистов комитета.Леон Цвижба родился без кисти руки. В детстве он также получил сильные ожоги тела, упав в котел с кипящей водой, но это не помешало ему добиться хороших результатов в спорте. В этом Цвижба благодарит своего отца, который впервые его привел на секцию по каратэ. Он также занимался кикбоксингом и смешанными единоборствами."Спорт дал мне и уверенность в себе и надежду на будущее. Когда ты занимаешься спортом, крыльев за спиной, конечно, нет, но походка становится легче. Когда я попал в параолимпийскую сборную и увидел, какие бывают проблемы у людей, я понял, что мой случай не столь страшен", - поделился он.За неполный год работы параолимпийский комитет Абхазии заключил договор о сотрудничества с параолимпийским комитетом Санкт-Петербурга. Члены абхазского комитета участвовали в закрытии параолимпийских игр в Сочи, а российские параолимпийцы побывали в Абхазии.По словам Цвижба, в прошлом году состоялась встреча с председателем параолимпийского комитета России Павлом Рожковым. Стороны договорились об обмене опытом и о том, что российские специалисты будут проводить мастер-классы в Абхазии.

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