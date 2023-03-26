https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/po-sledu-zverya-kak-v-abkhazii-idet-otstrel-volkov-i-shakalov-1044860662.html

По следу зверя: как в Абхазии идет отстрел волков и шакалов

По следу зверя: как в Абхазии идет отстрел волков и шакалов

В Абхазии, по распоряжению правительства, с 1 марта по 1 июня идет отстрел опасных диких животных – шакалов и волков. За каждого убитого волка установлено... 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T19:00+0300

2023-03-26T19:00+0300

2023-03-26T19:00+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

волки

шакалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1a/1044861036_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_ef472d074ff15f04602029f2e98133a1.jpg

О том, как в восточных районах проходит отстрел, как утилизируют туши убитых зверей, есть ли угроза истребления волков и шакалов, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik- Покажи голову волка! Куда дели? – произносит мужчина у столика перед Очамчырской ветеринарной службой.Прием убитых шакалов и волков в Очамчырском районе начали 23 марта, хотя отстрел идет уже почти месяц. Все это время охотники хранили у себя "вещдоки" - уши, хвосты или головы. Ведь за каждого убитого шакала дают 2500 рублей, а за волка – 5000 рублей.После выхода распоряжения Кабинета министров Абхазии по регулированию численности опасных диких животных, местные охотники активно взялись за главных вредителей. Но главное, как они отмечают, – не нажива, а устранение проблемы.К зданию ветслужбы подходит молодой охотник с небольшим свертком в руке. Он разворачивает полиэтиленовый пакет, достает уши и хвост шакала."Я его застрелил в тот момент, когда он в моем саду поедал теленка. Теленок – не единственная убыль. Этот шакал успел еще полакомиться домашней птицей", – рассказал Аслан Цвижба из села Отап.По его словам, это первая добыча, охоту на вредителей он планирует продолжить, так как шакалов и волков в селе развелось много.Вскоре к ветслужбе подъезжают двое охотников. В мешке у них головы двух волков, а также уши и хвосты пяти шакалов. Охотники встречают их восторженным гулом. Ведь волк – редкая добыча, которая попадается не всем. Да и платят за него в два раза больше.По словам 71-летнего Владислава Джопуа, чтобы получить такую добычу охотникам из села Отап пришлось мобилизоваться.Сам Владислав, несмотря на преклонный возраст, тоже вышел на охоту. В течение месяца он убил 5 шакалов. У Владислава личные счеты с этими животными – лишь за последний год он потерял пять голов крупного рогатого скота, а количество убитой домашней птицы, он даже не считал."Шакалы и волки наносят большой урон не только нашему селу, но Тхине, Члоу, Арасадзыхь. Наверное, в советское время в фермах столько скота не держали, сколько эти шакалы убили в наших селах. Ребята мобилизовались и убивают волков и шакалов. Местные жители немного выдохнули. Я считаю, что этих хищников нужно убивать, так как они не дают покоя простым крестьянам. Конечно, охотникам не просто, они и устают, но без таких мер уже невозможно. Я и сам иду на охоту на хищников, которые наносят урон местным жителям", – поясняет Джопуа.В лес не ходитьОтстрелом опасных зверей, как заверяет Владислав Амичба, они занимаются возле населенных пунктов, в леса же охотники не заходят. При этом в Абхазии никто этот процесс не контролирует. Как отмечает главный эколог республики Савелий Читанава, инспектировать практически невозможно, да и не нужно – размер вознаграждения не соизмерим с затраченными усилиями."Глубокий рейд в лес никто делать не будет. Охотники обычно убивают шакалов и волков, которые приходят к ним домой, убивают скот и домашнюю птицу. В этом случае, они, конечно, будут их отстреливать. К тому же сумма небольшая, и крестьяне бросив свои дела, не будут идти в лес и охотиться за волками и шакалами. Да и убивать этих зверей не так уж и легко", – отмечает Савелий Читанава.В первый день приема волков и шакалов, по словам главного ветеринара Очамчырского района Ахры Амичба, жители сел Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов сдали 174 голов шакалов и 5 волков. Давать оценку, много это или мало, никто не может. В Абхазии никто никогда не считал численность этих видов животных. При этом экологи отмечают, что популяция их больше, чем достаточно."Оценка много или мало производится из расчета того, насколько сильно они становятся вредоносными для сельского хозяйства, как часто происходит нападение волков и шакалов на домашнюю птицу, мелкий и крупный скот. Численность очевидно велика. С одной стороны, этим животным не хватает пищи среди диких животных. С другой - дикие животные способны избегать хищников, и они не так легко доступны. Более доступными жертвами являются беззащитные сельскохозяйственные животные. В этом плане они более легкодоступны, чем косули, кабаны, зайцы. Волки и шакалы приходят к жилищу человека за легкой добычей", – отмечает директор Института экологии Роман Дбар.По его мнению, охотники даже в порыве подзаработать, не могут перебить слишком много зверей - "в какой-то момент напуганные животные, которые до этого безнаказанно ходили по селам, перестанут это делать". Эколог отмечает, сам факт того, что они окажутся напуганными, уже сыграет положительную роль.При этом, охотникам не стоит забывать, что эти звери – санитары леса. Волки уничтожают самых слабых и больных животных. А шакалы – поедают падаль."Конечно же, волки и шакалы нужны и важны, когда речь идет о дикой природе. Когда же они находятся в соседстве с человеком, они представляют собой угрозу для человека. Если подобного рода мероприятия по сокращению численности этих животных осуществляется в пределах населенных пунктов или жилых массивов, то это нормально. Сам факт охоты для животных является сигналом, они достаточно умны, они воспринимают эти действия как необходимость покинуть данную территорию. Я думаю, что в ближайшее время активность охотников не будет приводить к каким-либо существенным успехам по той простой причине, что фактически распугает эту популяцию", – уверен Роман Дбар.Убитых шакалов и волков в Очамчырском районе утилизируют путем сжигания на территории ветслужбы.В конце февраля правительство Абхазии приняло распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год". Оно предполагает отстрел волков и шакалов с 1 марта по 1 июня.К мероприятию привлекли местных охотников. За одного волка установлено вознаграждение 5 556 рублей, шакала – 2 779 рублей. Раньше было 3 тысячи и 800 рублей, соответственно.При этом охотникам запрещено заходить в глубь леса и отстреливать животных, чтобы получить выплаты.Минфин Абхазии направил 600 000 рублей из средств резервного фонда Кабмин на нужды Ветслужбы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/glavnyy-vetvrach-abkhazii-obyasnil-kak-budut-utilizirovat-tushi-ubitykh-shakalov-i-volkov-1044549782.html

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

очамчырский район, абхазия, волки, шакалы