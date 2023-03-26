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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T20:30+0300
2023-03-26T20:30+0300
2023-03-26T20:44+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. В понедельник, 27 марта, ожидается переменная облачность, ночью туман, днем временами дождь разной интенсивности, в горах снег, поздним вечером без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 марта
20:30 26.03.2023 (обновлено: 20:44 26.03.2023)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. В понедельник, 27 марта, ожидается переменная облачность, ночью туман, днем временами дождь разной интенсивности, в горах снег, поздним вечером без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.