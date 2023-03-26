https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-marta-1044861596.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. В понедельник, 27 марта, ожидается переменная облачность, ночью туман, днем временами дождь разной интенсивности, в горах снег, поздним вечером без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии