https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/rusdram-pokazhet-dva-spektaklya-na-krasnoy-polyane-1044856778.html

РУСДРАМ покажет два спектакля на Красной поляне

РУСДРАМ покажет два спектакля на Красной поляне

Выступления абхазских артистов состоится в культурном центре "Амфитеатр" на Красной поляне. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T12:35+0300

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2023-03-26T12:35+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера покажет спектакли на Красной поляне 28 марта, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба. На Красной поляне РУСДРАМ сыграет два моноспектакля "Бродский" с Миланой Ломия в главной роли и "Енджи-Ханум, обойденная счастьем" по повести Даура Зартария с Анной Герюгян. "Эти два спектакля мы покажем в один день, 28 марта, билетов уже нет. Так что мы с удовольствием сыграем на Красной поляне", - отметил Хинтба. Между двумя спектаклями будет перерыв в один час, поэтому на репетиции времени будет мало. Однако РУСДРАМ играет эти спектакли уже не один год, поэтому артисты и работники театра хорошо подготовлены и выступления пройдут хорошо, уверен гендиректор РУСДРАМа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html

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