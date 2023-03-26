https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/rusdram-pokazhet-dva-spektaklya-na-krasnoy-polyane-1044856778.html
РУСДРАМ покажет два спектакля на Красной поляне
РУСДРАМ покажет два спектакля на Красной поляне
Выступления абхазских артистов состоится в культурном центре "Амфитеатр" на Красной поляне. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T12:35+0300
2023-03-26T12:35+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера покажет спектакли на Красной поляне 28 марта, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба. На Красной поляне РУСДРАМ сыграет два моноспектакля "Бродский" с Миланой Ломия в главной роли и "Енджи-Ханум, обойденная счастьем" по повести Даура Зартария с Анной Герюгян. "Эти два спектакля мы покажем в один день, 28 марта, билетов уже нет. Так что мы с удовольствием сыграем на Красной поляне", - отметил Хинтба. Между двумя спектаклями будет перерыв в один час, поэтому на репетиции времени будет мало. Однако РУСДРАМ играет эти спектакли уже не один год, поэтому артисты и работники театра хорошо подготовлены и выступления пройдут хорошо, уверен гендиректор РУСДРАМа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html
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русдрам, абхазия, красная поляна, сочи, культура, театр
русдрам, абхазия, красная поляна, сочи, культура, театр
РУСДРАМ покажет два спектакля на Красной поляне
Выступления абхазских артистов состоится в культурном центре "Амфитеатр" на Красной поляне.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера покажет спектакли на Красной поляне 28 марта, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.
"Это было неожиданное предложение от проекта "Абхазский берег", который курирует Альбина Ярулина. Она организует много проектов с Абхазией, с деятелями культуры, с художниками, в частности сейчас там проходит выставка моей сестры Дианы Хинтба и Апщи Хагба", - подчеркнул он.
На Красной поляне РУСДРАМ сыграет два моноспектакля "Бродский" с Миланой Ломия в главной роли и "Енджи-Ханум, обойденная счастьем" по повести Даура Зартария с Анной Герюгян.
"Эти два спектакля мы покажем в один день, 28 марта, билетов уже нет. Так что мы с удовольствием сыграем на Красной поляне", - отметил Хинтба.
Между двумя спектаклями будет перерыв в один час, поэтому на репетиции времени будет мало. Однако РУСДРАМ играет эти спектакли уже не один год, поэтому артисты и работники театра хорошо подготовлены и выступления пройдут хорошо, уверен гендиректор РУСДРАМа.