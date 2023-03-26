https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/turisticheskiy-sezon-v-abkhazii-nachnetsya-na-mesyats-ranshe-1044853507.html
Туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше
Туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше
Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений у россиян. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T08:55+0300
2023-03-26T08:55+0300
2023-03-26T08:59+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше обычного - с мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".По прогнозам, на майские праздники и в летний сезон курорты республики будут работать со стопроцентной загрузкой."Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75%. Это делает очевидным вывод, что спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", - добавили в компании.Дополнительным фактором для привлечения туристов является то, что большинство отелей Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики.Самый популярный курорт Абхазии - Гагра. За ней следуют Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/kosilov-o-bronirovanii-v-abkhaziyu-na-may-budet-narastat-esli-moshenniki-ne-povliyayut-1044759387.html
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абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы
Туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше
08:55 26.03.2023 (обновлено: 08:59 26.03.2023)
Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений у россиян.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik.
Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше обычного - с мая, сообщили РИА Новости
в пресс-службе туроператора "Интурист".
"По итогам кампании раннего бронирования, которая закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее", - отмечает туроператор.
По прогнозам, на майские праздники и в летний сезон курорты республики будут работать со стопроцентной загрузкой.
"Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60-75%. Это делает очевидным вывод, что спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", - добавили в компании.
Дополнительным фактором для привлечения туристов является то, что большинство отелей Абхазии придерживается сдержанной ценовой политики.
Самый популярный курорт Абхазии - Гагра. За ней следуют Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам.