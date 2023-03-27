https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-podopechnykh-kiaraza-proydet-v-sukhume-1044861818.html

Благотворительный вечер в поддержку подопечных "Киараза" пройдет в Сухуме

Благотворительный вечер в поддержку подопечных "Киараза" пройдет в Сухуме

Все собранные средства будут направлены на помощь детям с нарушениями развития без определенного диагноза, которым нужна коррекция и помощь специалистов. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T12:55+0300

2023-03-27T12:55+0300

2023-03-27T14:22+0300

благотворительная общественная организация киараз

благотворительный фонд "киараз"

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абхазия

дети

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра состоится в ресторане "Эрцаху" в Сухуме 29 марта, сообщила Sputnik представитель "Киараз" Камма Гопия. В рамках вечера пройдет аукцион картин и других произведений искусства, пожертвованных местными художниками, состоится лотерея с розыгрышем порядка 30 призов от предпринимателей. Все собранные средства будут направлены на помощь детям с нарушениями развития, без определенного диагноза, которым нужна коррекция и помощь специалистов. Идея мероприятия принадлежит предпринимателю Светлане Габуния, которая стала организатором вечера. По словам Габуния, ей в том числе хотелось привлечь внимание большего количества людей к проблеме доступа детей из малообеспеченных семей к качественному образованию."Так как я сама мама троих детей, я не понаслышке знаю, как непросто растить детей в нашей действительности. Мы немногочисленный народ, нас мало, чужих детей не бывает, и наши дети – это люди, которые будут формировать будущее нашей страны. У кого-то по тем или иным причинам нет доступа к необходимому – медицине, образованию. И если есть возможность помочь, то мы можем и даже должны помогать друг другу, не обязательно обращаясь к государственным органам", – говорит Габуния. Благотворительный проект решили систематизировать и начать с одного сегмента из большого количества сфер работы фонда, объяснила Габуния. Она подчеркнула, что также важно познакомить общество с работой самих фондов, чья деятельность для общества бесценна. Проект будет включать в себя нескольких этапов: В группу оказания помощи входят дети, которые сильно отстают от школьной программы, им будет оказываться помощь для улучшения адаптации в социальной среде и успеваемости в школе. На благотворительном вечере презентуют видеоролик о работе Очамчырского реабилитационного центра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/kazhdomu-po-mechte-ashana-i-kiaraz-ispolnili-zhelaniya-podopechnykh-1043322735.html

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благотворительная общественная организация киараз, благотворительный фонд "киараз", абхазия, дети