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"Энергосбыт" составит списки неплательщиков за электроэнергию в Гудаутском районе
"Энергосбыт" составит списки неплательщиков за электроэнергию в Гудаутском районе
При установленном плане в 6,9 миллионов рублей за потребленную электроэнергию в Гудаутском районе в феврале удалось собрать 6,05 миллиона рублей. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T13:35+0300
2023-03-27T13:35+0300
2023-03-27T14:19+0300
энергетическая отрасль абхазии
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энергосбережение
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ГУДАУТА, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Списки неплательщиков за потребленную электроэнергию будут направлять в Минэкономики Абхазии, заявил на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района начальник филиала "Энергосбыта" Эдгар Камлия.Камлия сообщил, что при плане в размере 6,9 миллиона рублей за февраль собрать удалось всего 6,05 миллиона рублей. В марте установлен план в 16,6 миллиона рублей.По его словам, с учетом того, как население оплачивает тарифы, выполнить такую норму будет невозможно. Расход электроэнергии в Гудаутского районе в прошлом месяце составил около 30 миллионов киловатт-часов. Камлия обратился к главам сел с просьбой подключиться к этой работе и повлиять на граждан.Ранее Камлия уточнял, что в Минэкономики страны также обсуждается вероятность введения правила, согласно которому сотрудники бюджетных организаций будут должны в конце каждого месяца предоставлять своему руководству справку об отсутствии задолженностей по электроэнергии.В районе работают шесть контролеров, которые занимаются сбором денег за потребленное абонентами электричество. Двое из них работают в селах Мгудзырхуа и Агараки. В качестве заработной платы они получают 10% от собранной суммы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/energosbyt-v-gudautskom-rayone-nezakonno-ustanovleno-29-transformatorov-1043980710.html
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абхазия, энергосбережение, гудаутский район
"Энергосбыт" составит списки неплательщиков за электроэнергию в Гудаутском районе
13:35 27.03.2023 (обновлено: 14:19 27.03.2023)
При установленном плане в 6,9 миллионов рублей за потребленную электроэнергию в Гудаутском районе в феврале удалось собрать 6,05 миллиона рублей.
ГУДАУТА, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Списки неплательщиков за потребленную электроэнергию будут направлять в Минэкономики Абхазии, заявил на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района начальник филиала "Энергосбыта" Эдгар Камлия.
"Эти списки мы перенаправим в "Черноморэнерго", а дальше они попадут в Минэкономики. Какие меры будут применены в отношении неплательщиков, пока не определено. Может, будут индивидуальные отключения, а может, отключения электричества по населенным пунктам. Это должны будут еще решить", – отметил он.
Камлия сообщил, что при плане в размере 6,9 миллиона рублей за февраль собрать удалось всего 6,05 миллиона рублей. В марте установлен план в 16,6 миллиона рублей.
По его словам, с учетом того, как население оплачивает тарифы, выполнить такую норму будет невозможно. Расход электроэнергии в Гудаутского районе в прошлом месяце составил около 30 миллионов киловатт-часов. Камлия обратился к главам сел с просьбой подключиться к этой работе и повлиять на граждан.
Ранее Камлия уточнял, что в Минэкономики страны также обсуждается вероятность введения правила, согласно которому сотрудники бюджетных организаций будут должны в конце каждого месяца предоставлять своему руководству справку об отсутствии задолженностей по электроэнергии.
В районе работают шесть контролеров, которые занимаются сбором денег за потребленное абонентами электричество. Двое из них работают в селах Мгудзырхуа и Агараки. В качестве заработной платы они получают 10% от собранной суммы.