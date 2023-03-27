https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/energosbyt-sostavit-spiski-neplatelschikov-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-1044868880.html

"Энергосбыт" составит списки неплательщиков за электроэнергию в Гудаутском районе

"Энергосбыт" составит списки неплательщиков за электроэнергию в Гудаутском районе

При установленном плане в 6,9 миллионов рублей за потребленную электроэнергию в Гудаутском районе в феврале удалось собрать 6,05 миллиона рублей. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T13:35+0300

2023-03-27T13:35+0300

2023-03-27T14:19+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

энергосбережение

гудаутский район

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ГУДАУТА, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Списки неплательщиков за потребленную электроэнергию будут направлять в Минэкономики Абхазии, заявил на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района начальник филиала "Энергосбыта" Эдгар Камлия.Камлия сообщил, что при плане в размере 6,9 миллиона рублей за февраль собрать удалось всего 6,05 миллиона рублей. В марте установлен план в 16,6 миллиона рублей.По его словам, с учетом того, как население оплачивает тарифы, выполнить такую норму будет невозможно. Расход электроэнергии в Гудаутского районе в прошлом месяце составил около 30 миллионов киловатт-часов. Камлия обратился к главам сел с просьбой подключиться к этой работе и повлиять на граждан.Ранее Камлия уточнял, что в Минэкономики страны также обсуждается вероятность введения правила, согласно которому сотрудники бюджетных организаций будут должны в конце каждого месяца предоставлять своему руководству справку об отсутствии задолженностей по электроэнергии.В районе работают шесть контролеров, которые занимаются сбором денег за потребленное абонентами электричество. Двое из них работают в селах Мгудзырхуа и Агараки. В качестве заработной платы они получают 10% от собранной суммы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/energosbyt-v-gudautskom-rayone-nezakonno-ustanovleno-29-transformatorov-1043980710.html

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