https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/energosbyt-v-gudautskom-rayone-nezakonno-ustanovleno-29-transformatorov-1043980710.html

"Энергосбыт": в Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов

"Энергосбыт": в Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов

Борьбу с майнингом обсудили на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района. 07.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-07T09:35+0300

2023-02-07T09:35+0300

2023-02-07T10:56+0300

гудаутский район

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081321_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_67617e48053c2549d699c1084ac1881a.jpg

ГУДАУТА, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов, сообщил на совещании с главой района начальник гудаутского филиала "Энергосбыта" РУП "Черноморэнерго" Эдгар Камлия.По его словам, списки переданы главам администраций сел. Он подчеркнул, что с людьми необходимо беседовать, чтобы они отключали незаконно подключенное оборудование, иначе будет разработан механизм изъятия трансформаторов.Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций провести встречи с населением, объяснить им сложившуюся ситуацию в энергетики."Сейчас на три часа отключают свет. Если мы не снизим нагрузки, то мы будем без электричества уже по пять часов", – сказал Боджгуа.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в воскресенье, 5 февраля, провел совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют.По его итогам "Черноморэнерго" и Госстандарту вместе с МВД и СГБ было поручено провести проверку во всех районных электрических сетях.Сотрудники правоохранительных органов будут изымать незаконно подключенное оборудование и конфисковывать его в случае отсутствия информации о ввозе, мониторить деятельность лиц и организаций, занимающихся ввозом и сервисным обслуживанием майнеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mvd-abkhazii-budet-provodit-ezhednevnye-reydy-po-vyyavleniyu-mayning-ferm-1043991323.html

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаутский район, майнинг в абхазии, абхазия