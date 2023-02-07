https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/energosbyt-v-gudautskom-rayone-nezakonno-ustanovleno-29-transformatorov-1043980710.html
"Энергосбыт": в Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов
"Энергосбыт": в Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов
Борьбу с майнингом обсудили на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района. 07.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-07T09:35+0300
2023-02-07T09:35+0300
2023-02-07T10:56+0300
гудаутский район
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ГУДАУТА, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов, сообщил на совещании с главой района начальник гудаутского филиала "Энергосбыта" РУП "Черноморэнерго" Эдгар Камлия.По его словам, списки переданы главам администраций сел. Он подчеркнул, что с людьми необходимо беседовать, чтобы они отключали незаконно подключенное оборудование, иначе будет разработан механизм изъятия трансформаторов.Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций провести встречи с населением, объяснить им сложившуюся ситуацию в энергетики."Сейчас на три часа отключают свет. Если мы не снизим нагрузки, то мы будем без электричества уже по пять часов", – сказал Боджгуа.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в воскресенье, 5 февраля, провел совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют.По его итогам "Черноморэнерго" и Госстандарту вместе с МВД и СГБ было поручено провести проверку во всех районных электрических сетях.Сотрудники правоохранительных органов будут изымать незаконно подключенное оборудование и конфисковывать его в случае отсутствия информации о ввозе, мониторить деятельность лиц и организаций, занимающихся ввозом и сервисным обслуживанием майнеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/mvd-abkhazii-budet-provodit-ezhednevnye-reydy-po-vyyavleniyu-mayning-ferm-1043991323.html
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гудаутский район, майнинг в абхазии, абхазия
гудаутский район, майнинг в абхазии, абхазия
"Энергосбыт": в Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов
09:35 07.02.2023 (обновлено: 10:56 07.02.2023)
Борьбу с майнингом обсудили на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района.
ГУДАУТА, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском районе незаконно установлено 29 трансформаторов, сообщил на совещании с главой района начальник гудаутского филиала "Энергосбыта" РУП "Черноморэнерго" Эдгар Камлия.
По его словам, списки переданы главам администраций сел. Он подчеркнул, что с людьми необходимо беседовать, чтобы они отключали незаконно подключенное оборудование, иначе будет разработан механизм изъятия трансформаторов.
"Нам поставили лимит потребления электроэнергии. Если мы превысим этот лимит, то ограничения в подаче электричества увеличатся. Давайте мы все поможем друг другу и донесем до населения эту информацию", – сказал Камлия.
Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций провести встречи с населением, объяснить им сложившуюся ситуацию в энергетики.
"Сейчас на три часа отключают свет. Если мы не снизим нагрузки, то мы будем без электричества уже по пять часов", – сказал Боджгуа.
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в воскресенье, 5 февраля, провел совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют.
По его итогам "Черноморэнерго" и Госстандарту вместе с МВД и СГБ было поручено провести проверку во всех районных электрических сетях.
Сотрудники правоохранительных органов будут изымать незаконно подключенное оборудование и конфисковывать его в случае отсутствия информации о ввозе, мониторить деятельность лиц и организаций, занимающихся ввозом и сервисным обслуживанием майнеров.