https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-28-marta-1044874187.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T17:32+0300
2023-03-27T17:32+0300
2023-03-27T17:36+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044798043_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_102b6ea48e8db8eb34347405200c6cd8.jpg
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Во вторник, 28 марта, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044798043_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_cdb25f798d370811aca2eb6f9697dd28.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 марта
17:32 27.03.2023 (обновлено: 17:36 27.03.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Во вторник, 28 марта, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.