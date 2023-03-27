https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-28-marta-1044874187.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T17:32+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Во вторник, 28 марта, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии