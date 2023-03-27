https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/razvitie-krasnozema-izuchat-rossiyskie-uchenye-v-sukhume-1044875013.html

Развитие краснозема изучат российские ученые в Сухуме

Развитие краснозема изучат российские ученые в Сухуме

Специалисты Субтропического научного центра РАН взяли пробы почв и произрастающих растений, провели замеры уровня радиации и взяли пробы воды в районе Сухума. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T18:10+0300

2023-03-27T18:10+0300

2023-03-27T18:41+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российские ученые провели полевые работы в ареале развития красноземов в районе Сухума, рассказала радио Sputnik Абхазия главный научный сотрудник лаборатории геоэкологии и природных процессов Субтропического научного центра РАН, доктор биологических наук Лалита Захарихина.По словам Захарихиной, цель этих полевых работ заключается в расширении российскими учеными изученных территорий и дополнении новыми биохимическими исследованиями, которые ранее не проводились на этих территориях.Она также отметила, что краснозем довольно распространен и занимает одну треть всего почвенного покрова планеты, но развит он в основном в странах с субтропическим климатом."Эти виды почв отличаются от привычных нам тем, что в них главенствует не почвообразование, а процесс преобразования горной породы – выветривание горных пород, в результате чего образуются красноцветная кора, содержащее много железа", - рассказала Захарихина.По завершении исследований ученые рассчитывают получить информацию о том, какими методами лучше проводить мониторинг этих почв и следить за их состоянием после вмешательства человека.Сотрудники Субтропического научного центра РАН, помимо описания и взятия проб почв и произрастающих в этом районе растений, провели замеры уровня радиации и взяли пробы воды."Тот участок, который мы сейчас изучили, имеет несколько повышенный фон – 16 микрорентген в час в среднем. Это довольно приличный радиационный фон, но это говорит просто об естественных условиях самой территории и богатстве геологического основания горных пород", - рассказала Захарихина.Абхазские и российские ученые продолжат сотрудничество в этой области путем обмена данными и дополнения собственных исследований, полученной друг от друга информацией, подчеркнул Захарихина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/bebiya-v-abkhazii-dolzhno-byt-lesnoe-khozyaystvo-a-ne-lesozagotovitelnaya-brigada-1044770802.html

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