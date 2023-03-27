https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/shatrov-o-kompensatsiyakh-rossii-za-diversiyu-na-gazoprovode-mozhno-dostignut-kompromiss-1044866220.html

Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисса

Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисса

Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития в эфире радио Sputnik рассказал, сможет ли Россия получить компенсации... 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T11:00+0300

2023-03-27T11:00+0300

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Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисс Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисс

Политолог Игорь Шатров прокомментировал слова директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского о том, что западные страны саботируют резолюцию Совбеза ООН о независимом международном расследовании взрывов на "Северных потоках". Также дипломат напомнил о праве России потребовать компенсацию.За теракты на газопроводах кто-то должен отвечать, поэтому перед Советом Безопасности ООН ставится вопрос о том, что расследованием необходимо заняться на уровне Организации Объединенных Наций, пока другого института для этого не создано, считате Шатров.Слушайте подкаст.

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