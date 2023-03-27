https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/shatrov-o-kompensatsiyakh-rossii-za-diversiyu-na-gazoprovode-mozhno-dostignut-kompromiss-1044866220.html
Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисса
Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисса
Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития в эфире радио Sputnik рассказал, сможет ли Россия получить компенсации... 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T11:00+0300
2023-03-27T11:00+0300
2023-03-27T15:21+0300
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Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисс
Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисс
Политолог Игорь Шатров прокомментировал слова директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского о том, что западные страны саботируют резолюцию Совбеза ООН о независимом международном расследовании взрывов на "Северных потоках". Также дипломат напомнил о праве России потребовать компенсацию.За теракты на газопроводах кто-то должен отвечать, поэтому перед Советом Безопасности ООН ставится вопрос о том, что расследованием необходимо заняться на уровне Организации Объединенных Наций, пока другого института для этого не создано, считате Шатров.Слушайте подкаст.
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Шатров о компенсациях России за диверсию на газопроводе: можно достигнуть компромисса
11:00 27.03.2023 (обновлено: 15:21 27.03.2023)
Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития в эфире радио Sputnik рассказал, сможет ли Россия получить компенсации за диверсию на газопроводах "Северный поток".
Политолог Игорь Шатров прокомментировал слова директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского о том, что западные страны саботируют резолюцию Совбеза ООН о независимом международном расследовании взрывов на "Северных потоках". Также дипломат напомнил о праве России потребовать компенсацию.
За теракты на газопроводах кто-то должен отвечать, поэтому перед Советом Безопасности ООН ставится вопрос о том, что расследованием необходимо заняться на уровне Организации Объединенных Наций, пока другого института для этого не создано, считате Шатров.
"Как ни странно, даже в сегодняшней ситуации полного коллапса в отношениях Запада и России, какой-то договоренности, чтобы постоянные члены Совета безопасности ООН проголосовали за принятие подобной резолюции, достигнуть можно. Потому что эта проблема касается не только России, не только европейских стран, но и может неожиданно коснуться и таких государств, как, например, США. Поэтому удивительным образом, но здесь можно достигнуть компромисса", – отметил Шатров.