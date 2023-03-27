https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-abkhazii-podvela-itogi-pyati-let-raboty-1044872257.html
Уполномоченный по правам человека в Абхазии подвела итоги пяти лет работы
Уполномоченный по правам человека в Абхазии подвела итоги пяти лет работы
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам Парламента республики доклад о деятельности за 2022 год. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T15:35+0300
2023-03-27T15:35+0300
2023-03-27T16:20+0300
в абхазии
омбудсмены
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парламент абхазии
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В докладе Шакрыл сделала выводы и дала оценки результатам пятилетней деятельности Аппарата уполномоченного.Асмат Цвижба, SputnikПорочная практикаСвой доклад Асида Шакрыл начала с заявления о том, что государственные институты, в том числе Народное Собрание, не приступили к "конструктивному обсуждению остро стоящих перед государством проблем".По данным уполномоченного, из 59 запросов в Генпрокуратуру по нарушениям прав человека или закона об УПЧ, только по четырем делам была реакция от прокуратуры. Половина ответов Генпрокуратуры, по словам Шакрыл, не отвечали сути запроса."Мы считаем, что в первую очередь из-за неэффективности Генеральной прокуратуры в вопросе обеспечения соблюдения прав и свобод человека и законности допускается неуважение законов чиновниками высшего и среднего звена и сохраняется чиновничий произвол", – добавила она.Неэффективные судыАсида Шакрыл заявила, что в судах Абхазии существует "политическая предвзятость" судей и влияние неправовых факторов на судебные решения. Еще одна проблема в судах – десятки судебных решений не приводятся к исполнению.Шакрыл считает недобросовестной работу службы судебных исполнителей, в особенности в отношении госорганов.Отсутствие законовСерьезной проблемой является отсутствие многих законов в стране, что не может не отражаться негативно на ситуации с правами человека, заявила Асида Шакрыл.Она напомнила, что ранее в докладах Аппарат уполномоченного указывал на необходимость принятия законов о государственной службе, об образовании, о защите от семейно-бытового насилия, об оказании психиатрической помощи, о государственном пенсионном обеспечении, о защите детей, о специализированном правосудии в отношении несовершеннолетних.Кроме того, по словам омбудсмена, есть необходимость изменить и внести дополнения в различные законы для устранения нарушения прав человека. Это касается: Проблемы энергетикиПо мнению Асиды Шакрыл, правительство не смогло выработать "четкое, ясное, обоснованное системное решение, гарантирующее эффективное функционирование энергосистемы".Омбудсмен добавила, что необходимо подготовить программу по выходу из кризисной ситуации и подготовить концепцию развития национальной энергетики для обеспечения стабильности и безопасности государства.Социальные вопросыВ итоговом докладе Асида Шакрыл коснулась темы создания кризисного центра для детей и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Она обратила внимание, что несмотря на существующую необходимость, этот вопрос все еще не решен государством."Мы расцениваем отсутствие кризисного центра как непозволительное бездействие исполнительной власти и отказ государства от выполнения своих обязательств в вопросе защиты и реализации прав детей", – добавила она.Система социального обеспечения в Абхазии не может быть признана справедливой, считает омбудсмен. Она подчеркнула, что абхазские пенсии и пособия ниже прожиточного минимума, которые в свою очередь "не соответствует реальным потребностям"."Необходимо отметить и то, что данная проблема не приняла катастрофический характер благодаря финансовой помощи России, направленной на социальные выплаты. Однако это не снимает ответственности с государства за невыполненные обязательства в отношении своих граждан", – сказала она.Перед государством стоит серьезный вызов – борьба с убылью населения, сказала Асида Шакрыл. По ее словам, первоочередная задача государства – преодоление бедности и сохранение здоровья населения.Огромная часть бюджета государства, отметила Шакрыл, уходит на "содержание дорогостоящих автомобилей, празднование за государственный счет бесконечных юбилеев каждой госструктуры, непомерные представительские расходы, не всегда оправданные многолюдные командировки" и многое другое, что неприемлемо в стране, не поборовшей бедность.Восточные проблемыСложившуюся в Галском районе ситуацию с проблемами в документировании жителей омбудсмен назвала "абсолютно недопустимой" и доведенной до абсурда.Шакрыл выразила сомнение, что общество в Абхазии действительно знает о проблемах жителей восточных районов. Иначе, по ее словам, трудно объяснить подход к решению вопроса, который "не соотносится с ценностями абхазского общества гуманностью, человечностью и достоинством".Международная изоляцияПо словам Асиды Шакрыл, уже 30 лет европейское сообщество придерживается политики не допуска Абхазии к участию в международных процессах, в том числе к международным механизмам защиты прав человека. Подобные двойные стандарты в отношении прав граждан Абхазии делают ее население "заложниками геополитической конъюнктуры и дискредитируют европейские ценности и институты", сказал омбудсмен.Однако, как подчеркнула Шакрыл, политика исполнительной власти Абхазии направлена на самоизоляцию, что ограничивает возможности жителей республики. Омбудсмен выразила обеспокоенность действиями Министерства иностранных дел страны, которые, по ее мнению, противоречит идее выстраивания отношений с внешним миром.Заявления министра иностранных дел Абхазии о вреде деятельности НКО омбудсмен рассматривает как попытку "устойчиво двигаться в сторону авторитарной системы управления".Обеспокоенность, по мнению Шакрыл, вызывает и закон "Об иностранных агентах", который направлен на "ограничение деятельности гражданских активистов, гражданских организаций и СМИ, отстаивающих права и свободы"."Предложенные поправки, на наш взгляд, направлены на то, чтобы узаконить в стране практику использования методов устрашения в виде вызовов на беседы, допросов в СГБ и предостережений в отношении граждан, высказывающих собственное мнение", – сказала она и добавила, что, не приняв закон, депутаты не позволили Абхазии свернуть на путь авторитарного управления.Служба госбезопасности, по убеждению уполномоченного по правам человека, стала инструментом давления на общественные институты и граждан."В связи с этим считаем очень важной организацию общественного обсуждения на тему необходимости внедрения в государственную систему управления эффективных механизмов сдержек и противовесов в целях предотвращения антиконституционных действий СГБ, нарушающих права и свободы граждан, которые зачастую направлены на борьбу с теми, кто воспринимается властью как политические оппоненты", – объяснила она.Завершая доклад, Асида Шакрыл подчеркнула, что без серьезного реформирования системы государственного управления, укрепления демократических принципов и механизмов, обеспечивающих реализацию прав человека и верховенство права, сложно ожидать устойчивого развития абхазского общества и государства и добавила, что необходимо изменить отношение к самому институту Уполномоченного со стороны госструктур.Депутаты поблагодарили Асиду Шакрыл за проделанную в течение пяти лет правозащитную роль, отметили ее личные заслуги и единогласно проголосовали за принятие постановления о принятии доклада.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/izlishnie-polnomochiya-parlament-abkhazii-ne-prinyal-zakonoproekt-ob-organakh-gosbezopasnosti-1044287512.html
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омбудсмены, абхазия, парламент абхазии
омбудсмены, абхазия, парламент абхазии
Уполномоченный по правам человека в Абхазии подвела итоги пяти лет работы
15:35 27.03.2023 (обновлено: 16:20 27.03.2023)
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам Парламента республики доклад о деятельности за 2022 год.
В докладе Шакрыл сделала выводы и дала оценки результатам пятилетней деятельности Аппарата уполномоченного.
Порочная практика
Свой доклад Асида Шакрыл начала с заявления о том, что государственные институты, в том числе Народное Собрание, не приступили к "конструктивному обсуждению остро стоящих перед государством проблем".
"К сожалению, мы имеем дело с глубоко порочной практикой, когда чиновники замалчивают нарушения закона и прикрывают своих сотрудников, что обеспечивает им возможность уйти от ответственности и наказания. Можно сказать, что почти все отмеченные в докладах уполномоченного нарушения прав и свобод человека, носящие системный характер и требующие изменений в законодательстве или же в правоприменительной практике, остались без внимания государства", – сказала она.
По данным уполномоченного, из 59 запросов в Генпрокуратуру по нарушениям прав человека или закона об УПЧ, только по четырем делам была реакция от прокуратуры. Половина ответов Генпрокуратуры, по словам Шакрыл, не отвечали сути запроса.
"Мы считаем, что в первую очередь из-за неэффективности Генеральной прокуратуры в вопросе обеспечения соблюдения прав и свобод человека и законности допускается неуважение законов чиновниками высшего и среднего звена и сохраняется чиновничий произвол", – добавила она.
Неэффективные суды
Асида Шакрыл заявила, что в судах Абхазии существует "политическая предвзятость" судей и влияние неправовых факторов на судебные решения.
Еще одна проблема в судах – десятки судебных решений не приводятся к исполнению.
"На наш взгляд, одной из серьезных причин длительного неисполнения государственными органами решений суда является то, что суды не дают оценку действиям госорганов и тем самым признают допустимость систематического неисполнения последними судебных решений. Такая практика серьезно подрывает авторитет правосудия, ибо цель правосудия – это обеспечение соблюдения указанными органами основных прав и свобод", – объяснила уполномоченный.
Шакрыл считает недобросовестной работу службы судебных исполнителей, в особенности в отношении госорганов.
Отсутствие законов
Серьезной проблемой является отсутствие многих законов в стране, что не может не отражаться негативно на ситуации с правами человека, заявила Асида Шакрыл.
Она напомнила, что ранее в докладах Аппарат уполномоченного указывал на необходимость принятия законов о государственной службе, об образовании, о защите от семейно-бытового насилия, об оказании психиатрической помощи, о государственном пенсионном обеспечении, о защите детей, о специализированном правосудии в отношении несовершеннолетних.
"Очевидно, что без этих законов сложно ожидать качественных изменений в управлении государственными органами и эффективного исполнения должностными лицами публичных функций государства. Без законов и тем более без их соблюдения невозможно существование правового государства, в котором уважаются, обеспечиваются права человека", – отметила она.
Кроме того, по словам омбудсмена, есть необходимость изменить и внести дополнения в различные законы для устранения нарушения прав человека. Это касается:
предотвращения пыток и унижающего человеческое достоинство обращения,
соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания,
недопустимости неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов,
пересмотра абсолютного запрета абортов,
недопустимости включения в УК РА новой санкции в виде смертной казни,
полноценного обеспечения права на доступ к правосудию,
возможности восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности жителей Абхазии.
Проблемы энергетики
По мнению Асиды Шакрыл, правительство не смогло выработать "четкое, ясное, обоснованное системное решение, гарантирующее эффективное функционирование энергосистемы".
"На сегодняшний день в отсутствие национальной концепции реабилитации и развития энергической отрасли Абхазии некоторые решения, такие как, например, внесение поправок в закон Республики Абхазия "Об электроэнергетике", согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей, и другие, вызывают обоснованную обеспокоенность среди граждан, поскольку эти решения принимаются без публичного обсуждения. В результате обществу неизвестны условия приватизации и ее последствия для национальной безопасности страны", – сказала она.
Омбудсмен добавила, что необходимо подготовить программу по выходу из кризисной ситуации и подготовить концепцию развития национальной энергетики для обеспечения стабильности и безопасности государства.
Социальные вопросы
В итоговом докладе Асида Шакрыл коснулась темы создания кризисного центра для детей и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Она обратила внимание, что несмотря на существующую необходимость, этот вопрос все еще не решен государством.
"Мы расцениваем отсутствие кризисного центра как непозволительное бездействие исполнительной власти и отказ государства от выполнения своих обязательств в вопросе защиты и реализации прав детей", – добавила она.
Система социального обеспечения в Абхазии не может быть признана справедливой, считает омбудсмен. Она подчеркнула, что абхазские пенсии и пособия ниже прожиточного минимума, которые в свою очередь "не соответствует реальным потребностям".
"Необходимо отметить и то, что данная проблема не приняла катастрофический характер благодаря финансовой помощи России, направленной на социальные выплаты. Однако это не снимает ответственности с государства за невыполненные обязательства в отношении своих граждан", – сказала она.
Перед государством стоит серьезный вызов – борьба с убылью населения, сказала Асида Шакрыл. По ее словам, первоочередная задача государства – преодоление бедности и сохранение здоровья населения.
Огромная часть бюджета государства, отметила Шакрыл, уходит на "содержание дорогостоящих автомобилей, празднование за государственный счет бесконечных юбилеев каждой госструктуры, непомерные представительские расходы, не всегда оправданные многолюдные командировки" и многое другое, что неприемлемо в стране, не поборовшей бедность.
Восточные проблемы
Сложившуюся в Галском районе ситуацию с проблемами в документировании жителей омбудсмен назвала "абсолютно недопустимой" и доведенной до абсурда.
"С каждым годом решение данного вопроса осложняется и политической конъюнктурой, и нормами закона о гражданстве, о виде на жительство, и бюрократическими, техническими и другими проволочками", – сказала она.
Шакрыл выразила сомнение, что общество в Абхазии действительно знает о проблемах жителей восточных районов. Иначе, по ее словам, трудно объяснить подход к решению вопроса, который "не соотносится с ценностями абхазского общества гуманностью, человечностью и достоинством".
Международная изоляция
По словам Асиды Шакрыл, уже 30 лет европейское сообщество придерживается политики не допуска Абхазии к участию в международных процессах, в том числе к международным механизмам защиты прав человека. Подобные двойные стандарты в отношении прав граждан Абхазии делают ее население "заложниками геополитической конъюнктуры и дискредитируют европейские ценности и институты", сказал омбудсмен.
Однако, как подчеркнула Шакрыл, политика исполнительной власти Абхазии направлена на самоизоляцию, что ограничивает возможности жителей республики. Омбудсмен выразила обеспокоенность действиями Министерства иностранных дел страны, которые, по ее мнению, противоречит идее выстраивания отношений с внешним миром.
"Я надеюсь, что, учитывая имеющиеся у Абхазии минимальные возможности для взаимодействия с международными структурами, действия МИД будут направлены на поиск друзей, на закрепление уже достигнутых позиций посредством выверенной дипломатии в целях расширения международных площадок с участием Абхазии, а не наоборот", – добавила она.
Заявления министра иностранных дел Абхазии о вреде деятельности НКО омбудсмен рассматривает как попытку "устойчиво двигаться в сторону авторитарной системы управления".
Обеспокоенность, по мнению Шакрыл, вызывает и закон "Об иностранных агентах", который направлен на "ограничение деятельности гражданских активистов, гражданских организаций и СМИ, отстаивающих права и свободы".
"Предложенные поправки, на наш взгляд, направлены на то, чтобы узаконить в стране практику использования методов устрашения в виде вызовов на беседы, допросов в СГБ и предостережений в отношении граждан, высказывающих собственное мнение", – сказала она и добавила, что, не приняв закон, депутаты не позволили Абхазии свернуть на путь авторитарного управления.
Служба госбезопасности, по убеждению уполномоченного по правам человека, стала инструментом давления на общественные институты и граждан.
"В связи с этим считаем очень важной организацию общественного обсуждения на тему необходимости внедрения в государственную систему управления эффективных механизмов сдержек и противовесов в целях предотвращения антиконституционных действий СГБ, нарушающих права и свободы граждан, которые зачастую направлены на борьбу с теми, кто воспринимается властью как политические оппоненты", – объяснила она.
Завершая доклад, Асида Шакрыл подчеркнула, что без серьезного реформирования системы государственного управления, укрепления демократических принципов и механизмов, обеспечивающих реализацию прав человека и верховенство права, сложно ожидать устойчивого развития абхазского общества и государства и добавила, что необходимо изменить отношение к самому институту Уполномоченного со стороны госструктур.
"Цель деятельности наших институтов, в том числе и контрольных – это обеспечение достойной жизни нашему народу. Поскольку мы строим новое демократическое государство, мы не можем избежать ошибок, перегибов и упущений. Институт Уполномоченного направлен на то, чтобы из-за проблем роста не страдали конкретные люди и их права", – отметила она.
Депутаты поблагодарили Асиду Шакрыл за проделанную в течение пяти лет правозащитную роль, отметили ее личные заслуги и единогласно проголосовали за принятие постановления о принятии доклада.