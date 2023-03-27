https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-abkhazii-podvela-itogi-pyati-let-raboty-1044872257.html

Уполномоченный по правам человека в Абхазии подвела итоги пяти лет работы

Уполномоченный по правам человека в Абхазии подвела итоги пяти лет работы

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам Парламента республики доклад о деятельности за 2022 год. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T15:35+0300

2023-03-27T15:35+0300

2023-03-27T16:20+0300

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В докладе Шакрыл сделала выводы и дала оценки результатам пятилетней деятельности Аппарата уполномоченного.Асмат Цвижба, SputnikПорочная практикаСвой доклад Асида Шакрыл начала с заявления о том, что государственные институты, в том числе Народное Собрание, не приступили к "конструктивному обсуждению остро стоящих перед государством проблем".По данным уполномоченного, из 59 запросов в Генпрокуратуру по нарушениям прав человека или закона об УПЧ, только по четырем делам была реакция от прокуратуры. Половина ответов Генпрокуратуры, по словам Шакрыл, не отвечали сути запроса."Мы считаем, что в первую очередь из-за неэффективности Генеральной прокуратуры в вопросе обеспечения соблюдения прав и свобод человека и законности допускается неуважение законов чиновниками высшего и среднего звена и сохраняется чиновничий произвол", – добавила она.Неэффективные судыАсида Шакрыл заявила, что в судах Абхазии существует "политическая предвзятость" судей и влияние неправовых факторов на судебные решения. Еще одна проблема в судах – десятки судебных решений не приводятся к исполнению.Шакрыл считает недобросовестной работу службы судебных исполнителей, в особенности в отношении госорганов.Отсутствие законовСерьезной проблемой является отсутствие многих законов в стране, что не может не отражаться негативно на ситуации с правами человека, заявила Асида Шакрыл.Она напомнила, что ранее в докладах Аппарат уполномоченного указывал на необходимость принятия законов о государственной службе, об образовании, о защите от семейно-бытового насилия, об оказании психиатрической помощи, о государственном пенсионном обеспечении, о защите детей, о специализированном правосудии в отношении несовершеннолетних.Кроме того, по словам омбудсмена, есть необходимость изменить и внести дополнения в различные законы для устранения нарушения прав человека. Это касается: Проблемы энергетикиПо мнению Асиды Шакрыл, правительство не смогло выработать "четкое, ясное, обоснованное системное решение, гарантирующее эффективное функционирование энергосистемы".Омбудсмен добавила, что необходимо подготовить программу по выходу из кризисной ситуации и подготовить концепцию развития национальной энергетики для обеспечения стабильности и безопасности государства.Социальные вопросыВ итоговом докладе Асида Шакрыл коснулась темы создания кризисного центра для детей и семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Она обратила внимание, что несмотря на существующую необходимость, этот вопрос все еще не решен государством."Мы расцениваем отсутствие кризисного центра как непозволительное бездействие исполнительной власти и отказ государства от выполнения своих обязательств в вопросе защиты и реализации прав детей", – добавила она.Система социального обеспечения в Абхазии не может быть признана справедливой, считает омбудсмен. Она подчеркнула, что абхазские пенсии и пособия ниже прожиточного минимума, которые в свою очередь "не соответствует реальным потребностям"."Необходимо отметить и то, что данная проблема не приняла катастрофический характер благодаря финансовой помощи России, направленной на социальные выплаты. Однако это не снимает ответственности с государства за невыполненные обязательства в отношении своих граждан", – сказала она.Перед государством стоит серьезный вызов – борьба с убылью населения, сказала Асида Шакрыл. По ее словам, первоочередная задача государства – преодоление бедности и сохранение здоровья населения.Огромная часть бюджета государства, отметила Шакрыл, уходит на "содержание дорогостоящих автомобилей, празднование за государственный счет бесконечных юбилеев каждой госструктуры, непомерные представительские расходы, не всегда оправданные многолюдные командировки" и многое другое, что неприемлемо в стране, не поборовшей бедность.Восточные проблемыСложившуюся в Галском районе ситуацию с проблемами в документировании жителей омбудсмен назвала "абсолютно недопустимой" и доведенной до абсурда.Шакрыл выразила сомнение, что общество в Абхазии действительно знает о проблемах жителей восточных районов. Иначе, по ее словам, трудно объяснить подход к решению вопроса, который "не соотносится с ценностями абхазского общества гуманностью, человечностью и достоинством".Международная изоляцияПо словам Асиды Шакрыл, уже 30 лет европейское сообщество придерживается политики не допуска Абхазии к участию в международных процессах, в том числе к международным механизмам защиты прав человека. Подобные двойные стандарты в отношении прав граждан Абхазии делают ее население "заложниками геополитической конъюнктуры и дискредитируют европейские ценности и институты", сказал омбудсмен.Однако, как подчеркнула Шакрыл, политика исполнительной власти Абхазии направлена на самоизоляцию, что ограничивает возможности жителей республики. Омбудсмен выразила обеспокоенность действиями Министерства иностранных дел страны, которые, по ее мнению, противоречит идее выстраивания отношений с внешним миром.Заявления министра иностранных дел Абхазии о вреде деятельности НКО омбудсмен рассматривает как попытку "устойчиво двигаться в сторону авторитарной системы управления".Обеспокоенность, по мнению Шакрыл, вызывает и закон "Об иностранных агентах", который направлен на "ограничение деятельности гражданских активистов, гражданских организаций и СМИ, отстаивающих права и свободы"."Предложенные поправки, на наш взгляд, направлены на то, чтобы узаконить в стране практику использования методов устрашения в виде вызовов на беседы, допросов в СГБ и предостережений в отношении граждан, высказывающих собственное мнение", – сказала она и добавила, что, не приняв закон, депутаты не позволили Абхазии свернуть на путь авторитарного управления.Служба госбезопасности, по убеждению уполномоченного по правам человека, стала инструментом давления на общественные институты и граждан."В связи с этим считаем очень важной организацию общественного обсуждения на тему необходимости внедрения в государственную систему управления эффективных механизмов сдержек и противовесов в целях предотвращения антиконституционных действий СГБ, нарушающих права и свободы граждан, которые зачастую направлены на борьбу с теми, кто воспринимается властью как политические оппоненты", – объяснила она.Завершая доклад, Асида Шакрыл подчеркнула, что без серьезного реформирования системы государственного управления, укрепления демократических принципов и механизмов, обеспечивающих реализацию прав человека и верховенство права, сложно ожидать устойчивого развития абхазского общества и государства и добавила, что необходимо изменить отношение к самому институту Уполномоченного со стороны госструктур.Депутаты поблагодарили Асиду Шакрыл за проделанную в течение пяти лет правозащитную роль, отметили ее личные заслуги и единогласно проголосовали за принятие постановления о принятии доклада.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/izlishnie-polnomochiya-parlament-abkhazii-ne-prinyal-zakonoproekt-ob-organakh-gosbezopasnosti-1044287512.html

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