https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/izlishnie-polnomochiya-parlament-abkhazii-ne-prinyal-zakonoproekt-ob-organakh-gosbezopasnosti-1044287512.html

Излишние полномочия: Парламент Абхазии не принял законопроект об органах госбезопасности

Излишние полномочия: Парламент Абхазии не принял законопроект об органах госбезопасности

На сессии Народного Собрания 16 депутатов проголосовали против постановления, двое - за, пятеро воздержались. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T18:54+0300

2023-02-23T18:54+0300

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Депутаты Народного Собрания отклонили постановление "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "Об органах государственной безопасности". О том, что предполагает представленный документ, какие опасения народных избранников он вызвал, в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikО чем законопроектЗаконопроект представил постоянный представитель президента Абхазии в Парламенте Анри Барциц. Он рассказал, что документ направлен на предупреждение совершения преступлений и предусматривает объявление официального предостережения о недопустимости действий, которые создают условия преступления.Депутат Беслан Эмурхба рассказал, что до вынесения документа на сессию Парламента, состоялось заседание комитета по обороне и национальной безопасности. На этой встрече депутаты, в частности, поставили вопрос о необходимости разработки процедуры предостережения граждан.Говоря о доводах разработчиков законопроекта, он добавил, что документ направлен на борьбу с деструктивным влиянием спецслужб недружественных Абхазии государств."Если они находятся в Абхазии и начинают контактировать с гражданином Абхазии, который попадается в поле зрения Службы государственной безопасности, то его вызывают и предупреждают о том, что не нужно взаимодействовать с лицом, которое представляет определенную угрозу", - рассказал Эмурхба.Затем свою точку зрения по представленному документу высказал депутат Инар Гицба. Аргументируя свое отрицательное отношение к законопроекту, он пояснил, что в действующей редакции закона уже заложена задача органов государственной безопасности – выявление, предупреждение и пресечение преступлений."Я не понимаю для чего нужна такая редакция. Если мы поддержим эти предложения, не получится ли так, что мы, по сути, занимаемся легализацией борьбы с людьми, у которых особое или иное мнение. Боюсь, что такой подход приведет к ограничению конституционных свобод, в частности свободы мысли, свободы слова и убеждений", - пояснил он.В конечном итоге, принятие такого законопроекта может способствовать тому, что любая власть, которая будет руководить республикой, может стать авторитарной, считает Инар ГицбаМнения о законопроектеС высказанными опасениями постоянный представитель Парламента Анри Барциц не согласился. Он отметил, что законопроект предусматривает предупреждение совершения преступлений в сферах, расследования по которым отнесено к ведению органов госбезопасности."Это контрабанда, терроризм, незаконные вооруженные формирования, шпионаж, диверсия, незаконное пересечение государственной границы, организация незаконной миграции. Здесь конкретные виды преступлений, за которые будут предупреждения", - подчеркнул он.Законопроект не поддержал и депутат Даут Хутаба, который отметил, что у Службы государственной безопасности уже есть необходимые рычаги для эффективной деятельности."У Службы государственной безопасности особая специфика работы, у них особые права и мы должны это понимать. И в этой ситуации это (принятие законопроекта – прим.) категорически недопустимо. У них есть все возможности для того, чтобы оградить наше государство от шпионов и всего того, что озвучено. Я думаю, что рано или поздно это будет использоваться для борьбы с инакомыслием", - заявил парламентарий.У Генеральной прокуратуры уже есть право на предостережение, которым она может воспользоваться, в том числе, и по, тем вопросам, которые соответствуют специфике работы органов госбезопасности. Поэтому предоставлять СГБ новые полномочия депутат считает нецелесообразным."Я полностью поддерживаю то, что сказал Хутаба. Я тоже не буду голосовать за этот проект, даже видоизмененный, считаю его неполезным. Здесь прослеживается угода какой-то политической конъюнктуре", - поддержал выступивших против законопроекта, депутат Кан Кварчия.Первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния подтвердил, что ведомство имеет право выносить предостережения и пояснил, что полномочия прокурора шире указанного в законопроекте - он вправе выносить предостережение за любое нарушение закона."Не разделю опасения, которые высказываются рядом депутатов, потому, что эта мера предостережения. Хотя там и написано, что лицо обязано выполнить требования сотрудника, это (нарушение - прим.), он не влечет никаких правовых последствий. Больше того, это несет профилактическую роль и какой-то меры ответственности за неисполнение этого предостережения закон не предусматривает", - сказал Квициния.Депутат Дмитрий Маршания сказал, что он - не сторонник того, чтобы каждый законопроект привязывали к политике и интересам определенных политических групп. Парламентарий также не поддержал принятие законопроекта."Я разделяю опасения своих коллег. Мы слишком много полномочий даем Службе государственной безопасности, и, возможно, в дальнейшем это обернется проблемами", - заметил он.После, состоялась процедура голосования, в результате которого 16 депутатов проголосовали против, двое за и пять депутатов воздержались. Таким образом парламентарии не поддержали внесение изменений в закон "Об органах государственной безопасности".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/proekt-zakona-ob-uzhestochenii-nakazaniy-za-narusheniya-pdd-prinyat-v-pervom-chtenii-1044285340.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/sgb-abkhazii-proveryaet-sluzhbu-sudebnykh-ispolniteley-1043864720.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230206/v-sgb-abkhazii-nazvali-ugrozoy-gosudarstvennosti-popytki-sozdat-antirossiyskie-nastroeniya-1043992046.html

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