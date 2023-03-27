https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/v-rossii-zapuskayut-tsifrovoy-rubl-chto-eto-znachit-1044864359.html

В России запускают цифровой рубль: что это значит

В России запускают цифровой рубль: что это значит

С 1 апреля правительство приступает к тестированию третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T09:35+0300

2023-03-27T09:35+0300

2023-03-27T09:52+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. К цифровому рублю подключат все российские банки, операции пойдут через ЦБ. Как будет работать новое платежное средство и чем поможет экономике, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Третья формаПрототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021-го. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы.В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег.Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно ЦБ. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. В общем, это все тот же рубль, пусть и в новой оболочке, поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Зачем нуженВ экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада ЦБ вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты.По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами."Это упростит взаимную торговлю. Не возникнет проблем, как, например, с Индией, чье законодательство запрещает вывоз рупий из страны. Цифровые валюты помогут России и другим развивающимся странам отказаться от доллара", — указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.В августе на саммите БРИКС обсудят вопрос единой валюты организации. "ЦР в этом тоже пригодится. Скорее всего, создадут банк, где можно его менять на валюту БРИКС или другой страны, входящей в структуру", — предполагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Эксперты подчеркивают: на курс рубля это никак не повлияет. Однако потенциально поддержит спрос и в целом популяризирует российскую валюту, так как послужит новой точкой входа в инвестиционные инструменты.Под контролем ЦБПоскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ."Это страхует ваши средства, подозрительные операции регулятор сразу заблокирует", — уточняет Мильчакова.Еще один плюс — при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает ЦБ, выполняющий все обязательства перед клиентами, добавляет Антонов.В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи."Смарт-контакт, по сути, — приказ отправить валюту из кошелька в кошелек при выполнении определенных условий. Например, только после регистрации в Росреестре. Это повысит безопасность сделок, а их качество выйдет на совершенно другой уровень", — подчеркивает Звездин.Платим, как платилиВ общем, цифровой рубль — еще один удобный инструмент платежа."ЦР сократит наличность, усилится контроль за расходованием бюджетных средств. Никаких особых курсов устанавливать не придется. Покупательная способность — та же, что у обычных денег", — объясняет Антонов.В конечном итоге цифровым рублем можно будет оплатить все товары и услуги. В том числе в офлайн-магазинах — для этого достаточно просто скачать себе какую-то сумму с кошелька-токена на смартфон."Для бизнеса это удобно по тем же причинам — безопасность, защищенность от потерь. Нет привязки к интернету — значит, не нужны онлайн-кассы и затраты на их обслуживание", — добавляет Мильчакова.Торговые сети сэкономят и на эквайринге. По оценкам аналитиков BitRiver, даже на первом этапе реализации программы это даст десятки миллиардов.Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", уточняет: цифровой валютой удобнее оплачивать счета ЖКХ, налоги, онлайн-заказы, делать переводы.Конечно, внедрение не будет быстрым — на это уйдет не один год. Потребуется время на разработку законодательной базы. Кроме того, надо изучить вопросы взлома и мошенничества. Впрочем, специалисты уверяют, что цифровой рубль к этому готов: уникальный токен невозможно подделать.

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Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102248/17/1022481785_0:0:150:150_100x100_80_0_0_3d520a32ec2f53516c6f7bbe62cd47cb.jpg

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аналитика, рубль, россия, в мире, экономика