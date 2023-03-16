https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/vladimir-putin-rasskazal-ob-uspekhakh-rossiyskoy-ekonomiki-1044669221.html

Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики

Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики

По словам президента России, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T18:06+0300

2023-03-16T18:06+0300

2023-03-16T18:06+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российская экономика растет с июля 2022 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Текст речи главы государства опубликован на официальном сайте Кремля. "С тех пор – начиная с июля – тем не менее наша экономика перешла к росту. За этими достижениями – напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов, их ответственное, профессиональное отношение к делу, стремление к развитию, к защите, к развитию своей собственной страны", - сказал президент.Путин отметил, что после закрытия западных рынков Россия быстро переориентировалась на быстроразвивающиеся государства и смогла нарастить товарооборот на 8,1% - до 850 миллиардов рублей. При этом экспорт вырос на 19,9%, а импорт сократился почти на 11,7%.Также глава государства добавил, что растет и внутренний спрос, который, по оценкам, в апреле достигнет роста в 5% в реальном выражении."Что здесь важно и на что хотел бы обратить внимание. Речь идет не о каком-то случайном всплеске: как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста. В его основе – стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции", - заявил Владимир Путин. Показатель инфляции, добавил президент, по данным на 13 марта составил 7,6%, а к концу месяца дойдет и до целевых показателей.При этом президент отметил большие перспективы для развития российского бизнеса. Он подчеркнул, что отечественным компаниям не стоит упускать возможностей, которые у них появились с уходом западных конкурентов, некоторые из которых могут захотеть вернуться. Россия должна выстраивать технологическое партнерство с дружественными странами и увеличивать производственные мощности, открывать новые предприятия и создавать рабочие места во всех регионах, уверен президент. Кроме того, важной задачей должно стать выведение эффективности управления экономикой на новый уровень. Для этого нужно развивать цифровые платформы и строить модели управления на основе больших данных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/velikaya-depressiya-v-ssha-grozit-vsemu-miru-1044622600.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ekonomist-o-roste-rossiyskogo-eksporta-v-strany-evrosoyuza-1044516864.html

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