https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/vladimir-putin-rasskazal-ob-uspekhakh-rossiyskoy-ekonomiki-1044669221.html
Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики
Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики
По словам президента России, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T18:06+0300
2023-03-16T18:06+0300
2023-03-16T18:06+0300
владимир путин
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российская экономика растет с июля 2022 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Текст речи главы государства опубликован на официальном сайте Кремля. "С тех пор – начиная с июля – тем не менее наша экономика перешла к росту. За этими достижениями – напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов, их ответственное, профессиональное отношение к делу, стремление к развитию, к защите, к развитию своей собственной страны", - сказал президент.Путин отметил, что после закрытия западных рынков Россия быстро переориентировалась на быстроразвивающиеся государства и смогла нарастить товарооборот на 8,1% - до 850 миллиардов рублей. При этом экспорт вырос на 19,9%, а импорт сократился почти на 11,7%.Также глава государства добавил, что растет и внутренний спрос, который, по оценкам, в апреле достигнет роста в 5% в реальном выражении."Что здесь важно и на что хотел бы обратить внимание. Речь идет не о каком-то случайном всплеске: как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста. В его основе – стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции", - заявил Владимир Путин. Показатель инфляции, добавил президент, по данным на 13 марта составил 7,6%, а к концу месяца дойдет и до целевых показателей.При этом президент отметил большие перспективы для развития российского бизнеса. Он подчеркнул, что отечественным компаниям не стоит упускать возможностей, которые у них появились с уходом западных конкурентов, некоторые из которых могут захотеть вернуться. Россия должна выстраивать технологическое партнерство с дружественными странами и увеличивать производственные мощности, открывать новые предприятия и создавать рабочие места во всех регионах, уверен президент. Кроме того, важной задачей должно стать выведение эффективности управления экономикой на новый уровень. Для этого нужно развивать цифровые платформы и строить модели управления на основе больших данных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/velikaya-depressiya-v-ssha-grozit-vsemu-miru-1044622600.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ekonomist-o-roste-rossiyskogo-eksporta-v-strany-evrosoyuza-1044516864.html
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владимир путин, россия, экономика, новости
владимир путин, россия, экономика, новости
Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики
По словам президента России, во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Российская экономика растет с июля 2022 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Текст речи главы государства опубликован
на официальном сайте Кремля.
Президент заметил, что в июне прошлого года был зафиксирован максимальный спад ВВП России - 4,7%, и причиной ему стали вызовы в глобальной экономике и санкционная война
"С тех пор – начиная с июля – тем не менее наша экономика перешла к росту. За этими достижениями – напряженная работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов, их ответственное, профессиональное отношение к делу, стремление к развитию, к защите, к развитию своей собственной страны", - сказал президент.
Путин отметил, что после закрытия западных рынков Россия быстро переориентировалась на быстроразвивающиеся государства и смогла нарастить товарооборот на 8,1% - до 850 миллиардов рублей. При этом экспорт вырос на 19,9%, а импорт сократился почти на 11,7%.
Также глава государства добавил, что растет и внутренний спрос, который, по оценкам, в апреле достигнет роста в 5% в реальном выражении.
"Что здесь важно и на что хотел бы обратить внимание. Речь идет не о каком-то случайном всплеске: как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста. В его основе – стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции", - заявил Владимир Путин.
Показатель инфляции, добавил президент, по данным на 13 марта составил 7,6%, а к концу месяца дойдет и до целевых показателей.
При этом президент отметил большие перспективы для развития российского бизнеса. Он подчеркнул, что отечественным компаниям не стоит упускать возможностей, которые у них появились с уходом западных конкурентов, некоторые из которых могут захотеть вернуться.
Россия должна выстраивать технологическое партнерство с дружественными странами и увеличивать производственные мощности, открывать новые предприятия и создавать рабочие места во всех регионах, уверен президент.
Кроме того, важной задачей должно стать выведение эффективности управления экономикой на новый уровень. Для этого нужно развивать цифровые платформы и строить модели управления на основе больших данных.