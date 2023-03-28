https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/kabmin-abkhazii-utverdil-otchety-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2022-god-1044884539.html

Кабмин Абхазии утвердил отчеты внебюджетных фондов за 2022 год

Кабмин Абхазии утвердил отчеты внебюджетных фондов за 2022 год

Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 28 марта. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T13:10+0300

2023-03-28T13:10+0300

2023-03-28T13:20+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов республики за 2022 год. Доходы Фонда репатриации в 2022 году составили 211,4 миллиона рублей (101% к планируемым показателям), расходы – 165 миллионов 652 тысячи рублей (79,1%). Остаток на 2023 год – 162,9 миллиона рублей. Доходы Фонда социального страхования и охраны труда за 2022 год составили 146,2 миллиона рублей (119%). Расходная часть бюджета фонда исполнена в сумме 113,7 миллиона (93%). Остаток – 46,2 миллиона. Доходная часть бюджета Фонда обязательного медстрахования достигла отметки в 54,5 миллиона рублей (98%), расходная часть исполнена в сумме 55,3 миллиона (100%). Разница составила 1,9 миллиона рублей. Исполнение доходов бюджета Пенсионного фонда в 2022 году составило 1,36 миллиарда рублей (104,3%), расходов – 1,29 миллиарда (97,9%). Остаток средств – 83,6 миллиона рублей.Доходная часть бюджета Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составила 165,4 миллиона рублей (99,5%), расходная часть – 163,5 миллиона (98,5%). Остаток средств на 2023 год – 18,2 миллиона рублей.Также Кабинетом министров был утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Доходная часть – 10,6 миллиарда рублей, расходная часть – 10,4 миллиарда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlament-abkhazii-prinyal-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2023-god-1043104215.html

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