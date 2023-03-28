https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/konteynernyy-poezd-pribyl-v-abkhaziyu-1044900328.html

Контейнерный поезд прибыл в Абхазию впервые в истории республики

Контейнерный поезд прибыл в Абхазию впервые в истории республики

Идея о контейнерных перевозках появилась у руководства АЖД в связи с необходимостью увеличения объема грузовых перевозок 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T18:41+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. В Абхазию впервые в истории прибыл контейнерный поезд, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Состав из 62 контейнеров привез 2700 тонн груза и был принят на железнодорожной станции в Сухуме.Решение о запуске таких поездов было принято "Абхазской железной дорогой" в целях увеличения объемов грузовых перевозок. Скорость таких составов - 800-1000 километров в сутки, она в два раза выше, чем у грузовых поездов.Кроме того, АЖД сообщает, что в контейнерах можно перевозить более широкую номенклатуру товаров. Ранее на пресс-конференции АЖД главный инженер предприятия Леонид Куруа сообщал о том, что стоимость таких перевозок будет на 25-30% ниже. Для реализации этого проекта была выбрана частная компания, которая имеет опыт контейнерных перевозок.Она взяла на себя обязательство по строительству контейнерного терминала в Очамчыре и его обеспечению необходимой механизацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/lastochka-nachnet-kursirovat-mezhdu-sochi-i-gagroy-1044764234.html

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