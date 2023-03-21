https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/lastochka-nachnet-kursirovat-mezhdu-sochi-i-gagroy-1044764234.html
"Ласточка" начнет курсировать между Сочи и Гагрой
"Ласточка" начнет курсировать между Сочи и Гагрой
"Абхазская железная дорога" провела пресс-конференцию по итогам переговоров с российскими коллегами, которые состоялись в рамках рабочей поездки в Москву с 13... 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T13:05+0300
2023-03-21T13:05+0300
2023-03-21T13:23+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Электричку "Ласточка" запустят по маршруту Сочи-Гагра, рассказал на брифинге во вторник, 21 марта, главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.Тестовый рейс "Ласточки" от Сочи до ж/д станции в Гагре планируется запустить в начале апреля для выявления готовности "АЖД" к приему состава, проинформировал Куруа."В дальнейшем будет дано время на устранение всех выявленных замечаний. Надеемся, что к началу лета данный состав будет курсировать по маршруту Сочи-Гагра. На первом этапе предусматривается пять составов "Ласточки", – заметил главный инженер АЖД.Кроме того, Куруа сказал, что на сегодня существует четыре направления, которые, связывают Абхазию с Россией – это Сухум-Москва (круглогодичный – прим.), Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра."Рассматривается вопрос продления маршрутов для ряда пассажирских поездов до станции "Гагра". Возможно, уже в этом году маршрут нескольких пассажирских поездов может быть продлен не до Адлера, а до станции в Гагре", – сказал Куруа.Помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши на пресс-конференции рассказал, что впервые за последние 30 лет в Абхазию начнут ходить контейнерные поезда на регулярной основе."Речь идет о том, что на регулярной основе в Абхазию будут заезжать контейнерные поезда. Контейнерный поезд – это такой линейный логистический сервис, грузовой поезд, который идет в графике от станции отправления до станции назначения. Суточная скорость прохождения в районе 800-1000 километров", – подчеркнул он.Для перевозки грузов на контейнерных поездах используются крупнотоннажные контейнеры."Много преимуществ непосредственно для компаний, которые пользуются услугами железных дорог – это скорость доставки и стоимость перевозки грузов. По нашим расчетам она будет на 25-30% меньше", – сказал Куруа.Идея о контейнерных перевозках появилась у руководства "Абхазской железной дороги" в связи с необходимостью увеличения объема грузовых перевозок, добавил он."Идея для Абхазии новая, соответственно, она многосегментная. Контейнерные поезда подразумевают переработку контейнеров и проведение непростых операций, связанных с переработкой. Из этого исходит возникшая необходимость в том, чтобы заключить партнерство с частной организацией, которая взяла бы на себя эти функции", – заметил главный инженер "Абхазской железной дороги".После поисков и консультаций была выбрана частная компания, которая имеет опыт контейнерных перевозок. Она взяла на себя обязательство по строительству контейнерного терминала в Очамчыре и его обеспечению необходимой механизацией."На данный момент ситуация такая – поезд уже находится на подходе к нашей границе. Утром была информация о том, что он был на станции "Тихорецкая", это в 200 километрах от границы, завтра мы ожидаем его прибытия на стыковую станцию "Веселое", – сказал он.Без политической поддержки реализовать данный проект было бы невозможно, заметил Хазириши и выразил благодарность главе республики Аслану Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/bolee-trekh-tysyach-tonn-vvezli-v-abkhaziyu-za-dva-mesyatsa-2023-goda-1044622832.html
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абхазия, абхазская железная дорога, новости, отдых в абхазии
"Ласточка" начнет курсировать между Сочи и Гагрой
13:05 21.03.2023 (обновлено: 13:23 21.03.2023)
"Абхазская железная дорога" провела пресс-конференцию по итогам переговоров с российскими коллегами, которые состоялись в рамках рабочей поездки в Москву с 13 по 18 марта.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Электричку "Ласточка" запустят по маршруту Сочи-Гагра, рассказал на брифинге во вторник, 21 марта, главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.
"Несмотря на сложную обстановку вокруг нас, мы замечаем рост популярности отдыха в Абхазии. В связи с этим решение проблем по перевозке людей из Российской Федерации в Абхазию и отправка их обратно всегда стояло и стоит во главе угла", – отметил он.
Тестовый рейс "Ласточки" от Сочи до ж/д станции в Гагре планируется запустить в начале апреля для выявления готовности "АЖД" к приему состава, проинформировал Куруа.
"В дальнейшем будет дано время на устранение всех выявленных замечаний. Надеемся, что к началу лета данный состав будет курсировать по маршруту Сочи-Гагра. На первом этапе предусматривается пять составов "Ласточки", – заметил главный инженер АЖД.
Кроме того, Куруа сказал, что на сегодня существует четыре направления, которые, связывают Абхазию с Россией – это Сухум-Москва (круглогодичный – прим.), Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра.
"Рассматривается вопрос продления маршрутов для ряда пассажирских поездов до станции "Гагра". Возможно, уже в этом году маршрут нескольких пассажирских поездов может быть продлен не до Адлера, а до станции в Гагре", – сказал Куруа.
Помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши на пресс-конференции рассказал, что впервые за последние 30 лет в Абхазию начнут ходить контейнерные поезда на регулярной основе.
"Речь идет о том, что на регулярной основе в Абхазию будут заезжать контейнерные поезда. Контейнерный поезд – это такой линейный логистический сервис, грузовой поезд, который идет в графике от станции отправления до станции назначения. Суточная скорость прохождения в районе 800-1000 километров", – подчеркнул он.
Для перевозки грузов на контейнерных поездах используются крупнотоннажные контейнеры.
"Много преимуществ непосредственно для компаний, которые пользуются услугами железных дорог – это скорость доставки и стоимость перевозки грузов. По нашим расчетам она будет на 25-30% меньше", – сказал Куруа.
Идея о контейнерных перевозках появилась у руководства "Абхазской железной дороги" в связи с необходимостью увеличения объема грузовых перевозок, добавил он.
"Идея для Абхазии новая, соответственно, она многосегментная. Контейнерные поезда подразумевают переработку контейнеров и проведение непростых операций, связанных с переработкой. Из этого исходит возникшая необходимость в том, чтобы заключить партнерство с частной организацией, которая взяла бы на себя эти функции", – заметил главный инженер "Абхазской железной дороги".
После поисков и консультаций была выбрана частная компания, которая имеет опыт контейнерных перевозок. Она взяла на себя обязательство по строительству контейнерного терминала в Очамчыре и его обеспечению необходимой механизацией.
"На данный момент ситуация такая – поезд уже находится на подходе к нашей границе. Утром была информация о том, что он был на станции "Тихорецкая", это в 200 километрах от границы, завтра мы ожидаем его прибытия на стыковую станцию "Веселое", – сказал он.
Без политической поддержки реализовать данный проект было бы невозможно, заметил Хазириши и выразил благодарность главе республики Аслану Бжания.