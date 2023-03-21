https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/lastochka-nachnet-kursirovat-mezhdu-sochi-i-gagroy-1044764234.html

"Ласточка" начнет курсировать между Сочи и Гагрой

"Ласточка" начнет курсировать между Сочи и Гагрой

"Абхазская железная дорога" провела пресс-конференцию по итогам переговоров с российскими коллегами, которые состоялись в рамках рабочей поездки в Москву с 13... 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T13:05+0300

2023-03-21T13:05+0300

2023-03-21T13:23+0300

в абхазии

абхазия

абхазская железная дорога

новости

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040533374_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bd20a7e8bc4d18d9fec53f193965831.jpg

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Электричку "Ласточка" запустят по маршруту Сочи-Гагра, рассказал на брифинге во вторник, 21 марта, главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.Тестовый рейс "Ласточки" от Сочи до ж/д станции в Гагре планируется запустить в начале апреля для выявления готовности "АЖД" к приему состава, проинформировал Куруа."В дальнейшем будет дано время на устранение всех выявленных замечаний. Надеемся, что к началу лета данный состав будет курсировать по маршруту Сочи-Гагра. На первом этапе предусматривается пять составов "Ласточки", – заметил главный инженер АЖД.Кроме того, Куруа сказал, что на сегодня существует четыре направления, которые, связывают Абхазию с Россией – это Сухум-Москва (круглогодичный – прим.), Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра."Рассматривается вопрос продления маршрутов для ряда пассажирских поездов до станции "Гагра". Возможно, уже в этом году маршрут нескольких пассажирских поездов может быть продлен не до Адлера, а до станции в Гагре", – сказал Куруа.Помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши на пресс-конференции рассказал, что впервые за последние 30 лет в Абхазию начнут ходить контейнерные поезда на регулярной основе."Речь идет о том, что на регулярной основе в Абхазию будут заезжать контейнерные поезда. Контейнерный поезд – это такой линейный логистический сервис, грузовой поезд, который идет в графике от станции отправления до станции назначения. Суточная скорость прохождения в районе 800-1000 километров", – подчеркнул он.Для перевозки грузов на контейнерных поездах используются крупнотоннажные контейнеры."Много преимуществ непосредственно для компаний, которые пользуются услугами железных дорог – это скорость доставки и стоимость перевозки грузов. По нашим расчетам она будет на 25-30% меньше", – сказал Куруа.Идея о контейнерных перевозках появилась у руководства "Абхазской железной дороги" в связи с необходимостью увеличения объема грузовых перевозок, добавил он."Идея для Абхазии новая, соответственно, она многосегментная. Контейнерные поезда подразумевают переработку контейнеров и проведение непростых операций, связанных с переработкой. Из этого исходит возникшая необходимость в том, чтобы заключить партнерство с частной организацией, которая взяла бы на себя эти функции", – заметил главный инженер "Абхазской железной дороги".После поисков и консультаций была выбрана частная компания, которая имеет опыт контейнерных перевозок. Она взяла на себя обязательство по строительству контейнерного терминала в Очамчыре и его обеспечению необходимой механизацией."На данный момент ситуация такая – поезд уже находится на подходе к нашей границе. Утром была информация о том, что он был на станции "Тихорецкая", это в 200 километрах от границы, завтра мы ожидаем его прибытия на стыковую станцию "Веселое", – сказал он.Без политической поддержки реализовать данный проект было бы невозможно, заметил Хазириши и выразил благодарность главе республики Аслану Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/bolee-trekh-tysyach-tonn-vvezli-v-abkhaziyu-za-dva-mesyatsa-2023-goda-1044622832.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/bolee-796-tysyach-tonn-gruza-dostavleno-v-abkhaziyu-v-2022-godu-po-zheleznoy-doroge-1044081691.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, абхазская железная дорога, новости, отдых в абхазии