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Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме
Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме
26 и 27 марта в Русском театре драмы имени Искандера прошел премьерный показ спектакля "Красавец мужчина" в постановке Ирины Дремовой. 28.03.2023, Sputnik Абхазия
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Спектакль о коварстве и самопожертвовании, он повествует о том, как красавец Аполлон Окоемов использует свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет нее. Но только жена у него уже есть, и чтобы провернуть это дело, Аполлон просит у кроткой супруги Зои развода.Главная роль в спектакле досталась Осману Абухба, в роли Зои – актриса Аманда Кварацхелия. Молодым актерам было непросто принять свои роли, так как персонажи пьесы – их противоположности.О том, как прошел пресс-показ спектакля и какое впечатление он произвел на корреспондента Sputnik, читайте в нашем материале.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме

14:00 28.03.2023 (обновлено: 14:12 28.03.2023)
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26 и 27 марта в Русском театре драмы имени Искандера прошел премьерный показ спектакля "Красавец мужчина" в постановке Ирины Дремовой.
Спектакль о коварстве и самопожертвовании, он повествует о том, как красавец Аполлон Окоемов использует свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет нее. Но только жена у него уже есть, и чтобы провернуть это дело, Аполлон просит у кроткой супруги Зои развода.
Главная роль в спектакле досталась Осману Абухба, в роли Зои – актриса Аманда Кварацхелия. Молодым актерам было непросто принять свои роли, так как персонажи пьесы – их противоположности.
О том, как прошел пресс-показ спектакля и какое впечатление он произвел на корреспондента Sputnik, читайте в нашем материале.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Премьера "Красавца мужчины" прошла в Русском театре драмы имени Искандера в Сухуме.

Премьера &quot;Красавца мужчины&quot; прошла в Русском театре драмы имени Искандера в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Премьера "Красавца мужчины" прошла в Русском театре драмы имени Искандера в Сухуме.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Эскиз спектакля был "рожден" в творческой лаборатории РУСДРАМа.

Эскиз спектакля был &quot;рожден&quot; в творческой лаборатории РУСДРАМа. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Эскиз спектакля был "рожден" в творческой лаборатории РУСДРАМа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссером выступила Ирина Дремова из России.

Режиссером выступила Ирина Дремова из России. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссером выступила Ирина Дремова из России.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Главные роли достались молодым актерам – Осману Абухба и Аманде Кварацхелия.

Главные роли достались молодым актерам – Осману Абухба и Аманде Кварацхелия. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Главные роли достались молодым актерам – Осману Абухба и Аманде Кварацхелия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В спектакле задействована и старшая плеяда актеров.

В спектакле задействована и старшая плеяда актеров. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В спектакле задействована и старшая плеяда актеров.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Пространство сцены скромное, здесь нет громоздких декораций. Но все это как нельзя лучше создает ощущение сквозняка в душах и некой ветрености в умах.

Пространство сцены скромное, здесь нет громоздких декораций. Но все это как нельзя лучше создает ощущение сквозняка в душах и некой ветрености в умах. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пространство сцены скромное, здесь нет громоздких декораций. Но все это как нельзя лучше создает ощущение сквозняка в душах и некой ветрености в умах.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В спектакле интересен не фон, а именно актерские ансамбли и индивидуальности.

В спектакле интересен не фон, а именно актерские ансамбли и индивидуальности. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В спектакле интересен не фон, а именно актерские ансамбли и индивидуальности.

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Серый кардинал" спектакля, толкающий Окоемова на кривую дорожку – Никандр Семеныч Лупачев, пожилой барин, широко живущий и бросающий деньги на ветер.

&quot;Серый кардинал&quot; спектакля, толкающий Окоемова на кривую дорожку – Никандр Семеныч Лупачев, пожилой барин, широко живущий и бросающий деньги на ветер. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Серый кардинал" спектакля, толкающий Окоемова на кривую дорожку – Никандр Семеныч Лупачев, пожилой барин, широко живущий и бросающий деньги на ветер.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В новом для себя амплуа выступает актер Эмиль Петров. Он играет отвратительного соблазнителя.

В новом для себя амплуа выступает актер Эмиль Петров. Он играет отвратительного соблазнителя. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

В новом для себя амплуа выступает актер Эмиль Петров. Он играет отвратительного соблазнителя.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Первый акт спектакля решен в комедийном ключе, с элементами буффонады и цирковой эстетики.

Первый акт спектакля решен в комедийном ключе, с элементами буффонады и цирковой эстетики. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Первый акт спектакля решен в комедийном ключе, с элементами буффонады и цирковой эстетики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Во втором акте спектакля зрителя настигает понимание всего трагизма действия.

Во втором акте спектакля зрителя настигает понимание всего трагизма действия. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Во втором акте спектакля зрителя настигает понимание всего трагизма действия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Спектакль обнажает человеческие пороки.

Спектакль обнажает человеческие пороки. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Спектакль обнажает человеческие пороки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Он о любви и предательстве, искренних чувствах и жажде денег.

Он о любви и предательстве, искренних чувствах и жажде денег. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Он о любви и предательстве, искренних чувствах и жажде денег.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Однако в конце "Красавец мужчина" оставляет зрителю надежду на то, что даже подлый и коварный человек способен исправиться.

Однако в конце &quot;Красавец мужчина&quot; оставляет зрителю надежду на то, что даже подлый и коварный человек способен исправиться. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Однако в конце "Красавец мужчина" оставляет зрителю надежду на то, что даже подлый и коварный человек способен исправиться.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Именно этим спектаклем Ирина Дремова хотела напомнить зрителю о важных вещах – доброте, простоте и истине.

Именно этим спектаклем Ирина Дремова хотела напомнить зрителю о важных вещах – доброте, простоте и истине. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Именно этим спектаклем Ирина Дремова хотела напомнить зрителю о важных вещах – доброте, простоте и истине.

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