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Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме
Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме
26 и 27 марта в Русском театре драмы имени Искандера прошел премьерный показ спектакля "Красавец мужчина" в постановке Ирины Дремовой. 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T14:00+0300
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Спектакль о коварстве и самопожертвовании, он повествует о том, как красавец Аполлон Окоемов использует свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет нее. Но только жена у него уже есть, и чтобы провернуть это дело, Аполлон просит у кроткой супруги Зои развода.Главная роль в спектакле досталась Осману Абухба, в роли Зои – актриса Аманда Кварацхелия. Молодым актерам было непросто принять свои роли, так как персонажи пьесы – их противоположности.О том, как прошел пресс-показ спектакля и какое впечатление он произвел на корреспондента Sputnik, читайте в нашем материале.
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Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме 14:00 28.03.2023 (обновлено: 14:12 28.03.2023)
26 и 27 марта в Русском театре драмы имени Искандера прошел премьерный показ спектакля "Красавец мужчина" в постановке Ирины Дремовой.
Спектакль о коварстве и самопожертвовании, он повествует о том, как красавец Аполлон Окоемов использует свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет нее. Но только жена у него уже есть, и чтобы провернуть это дело, Аполлон просит у кроткой супруги Зои развода.
Главная роль в спектакле досталась Осману Абухба, в роли Зои – актриса Аманда Кварацхелия. Молодым актерам было непросто принять свои роли, так как персонажи пьесы – их противоположности.
О том, как прошел пресс-показ спектакля и какое впечатление он произвел на корреспондента Sputnik, читайте в
нашем материале
.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Премьера "Красавца мужчины" прошла в Русском театре драмы имени Искандера в Сухуме.
Премьера "Красавца мужчины" прошла в Русском театре драмы имени Искандера в Сухуме.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.
Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Эскиз спектакля был "рожден" в творческой лаборатории РУСДРАМа.
Эскиз спектакля был "рожден" в творческой лаборатории РУСДРАМа.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Режиссером выступила Ирина Дремова из России.
Режиссером выступила Ирина Дремова из России.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Главные роли достались молодым актерам – Осману Абухба и Аманде Кварацхелия.
Главные роли достались молодым актерам – Осману Абухба и Аманде Кварацхелия.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В спектакле задействована и старшая плеяда актеров.
В спектакле задействована и старшая плеяда актеров.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Пространство сцены скромное, здесь нет громоздких декораций. Но все это как нельзя лучше создает ощущение сквозняка в душах и некой ветрености в умах.
Пространство сцены скромное, здесь нет громоздких декораций. Но все это как нельзя лучше создает ощущение сквозняка в душах и некой ветрености в умах.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В спектакле интересен не фон, а именно актерские ансамбли и индивидуальности.
В спектакле интересен не фон, а именно актерские ансамбли и индивидуальности.
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Серый кардинал" спектакля, толкающий Окоемова на кривую дорожку – Никандр Семеныч Лупачев, пожилой барин, широко живущий и бросающий деньги на ветер.
"Серый кардинал" спектакля, толкающий Окоемова на кривую дорожку – Никандр Семеныч Лупачев, пожилой барин, широко живущий и бросающий деньги на ветер.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В новом для себя амплуа выступает актер Эмиль Петров. Он играет отвратительного соблазнителя.
В новом для себя амплуа выступает актер Эмиль Петров. Он играет отвратительного соблазнителя.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый акт спектакля решен в комедийном ключе, с элементами буффонады и цирковой эстетики.
Первый акт спектакля решен в комедийном ключе, с элементами буффонады и цирковой эстетики.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Во втором акте спектакля зрителя настигает понимание всего трагизма действия.
Во втором акте спектакля зрителя настигает понимание всего трагизма действия.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Спектакль обнажает человеческие пороки.
Спектакль обнажает человеческие пороки.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Он о любви и предательстве, искренних чувствах и жажде денег.
Он о любви и предательстве, искренних чувствах и жажде денег.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Однако в конце "Красавец мужчина" оставляет зрителю надежду на то, что даже подлый и коварный человек способен исправиться.
Однако в конце "Красавец мужчина" оставляет зрителю надежду на то, что даже подлый и коварный человек способен исправиться.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Именно этим спектаклем Ирина Дремова хотела напомнить зрителю о важных вещах – доброте, простоте и истине.
Именно этим спектаклем Ирина Дремова хотела напомнить зрителю о важных вещах – доброте, простоте и истине.