https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/lyubov-i-dengi-krasavets-muzhchina-v-sukhume-1044850830.html

Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме

Любовь и деньги: "Красавец мужчина" в Сухуме

26 и 27 марта в Русском театре драмы имени Искандера прошел премьерный показ спектакля "Красавец мужчина" в постановке Ирины Дремовой. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

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Спектакль о коварстве и самопожертвовании, он повествует о том, как красавец Аполлон Окоемов использует свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет нее. Но только жена у него уже есть, и чтобы провернуть это дело, Аполлон просит у кроткой супруги Зои развода.Главная роль в спектакле досталась Осману Абухба, в роли Зои – актриса Аманда Кварацхелия. Молодым актерам было непросто принять свои роли, так как персонажи пьесы – их противоположности.О том, как прошел пресс-показ спектакля и какое впечатление он произвел на корреспондента Sputnik, читайте в нашем материале.

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