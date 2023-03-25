https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/ukol-v-serdtse-v-rusdrame-proshel-predpokaz-spektaklya-krasavets-muzhchina-1044852208.html

Укол в сердце: в РУСДРАМе прошел предпоказ спектакля "Красавец мужчина"

Укол в сердце: в РУСДРАМе прошел предпоказ спектакля "Красавец мужчина"

Спектакль о любви и преданности, корысти и коварстве поставила российский режиссер Ирина Дремова. 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T22:30+0300

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Предпремьерный показ спектакля "Красавец мужчина" состоялся в Русском театре драмы имени Искандера в Сухуме в субботу 25 марта.Сария Кварцхелия, Sputnik- Вот, посмотрите сегодня спектакль и скажете Осману, в парике выходить или нет, – обращается к журналистам перед началом предпремьерного показа генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Вскоре в фойе появляется и сам Осман (Абухба, исполнитель главной роли - прим. ред).- Ну что, узнали? – спрашивает Ираклий Хинтба, анализируя реакцию окружающих.- На Орландо Блума похож! – отвечает корреспондент Абаза ТВ Марианна Котова.Осман Абухба аккуратно поправляет парик, и признается, что ему было нелегко, но интересно примерить на себя роль ловкого афериста Аполлона Окоемова."Отторжение, само собой, есть. Когда человек поступает таким образом, предает того, кто его любит, оправдания ему нет. Совсем какого-то мерзавца не хотелось бы играть, но в нем (в персонаже - прим.) нашли какое-то, пусть и маленькое, но человеческое зерно. В конце об этом будет в монологе. Быть может, кто-то и оправдает после этого его. Как актеру, мне очень интересно играть такую роль", – признается Абухба, и добавляет, что особо долго размышлять над образом времени не было - каждый день уходило на "застройку мизансцен".Непросто пришлось и Аманде Кварацхелия, которая также считает себя полной противоположностью своей героини – наивной, влюбленной Зои, которая готова на любое самопожертвование ради мужа. Как отмечает Аманда, роль полностью противоречит ее сущности. Но, несмотря на сложности, для девушки это - большой опыт."Влюбленные люди немного не в себе. Они парят в облаках, поэтому есть в них какая-то глупая наивность, глупая доверчивость, они отдают всех себя. Не называть героиню неглупой, я не могу, потому что ее поступки говорят об этом... Я могу сказать, что как актриса, я очень наполнилась, потому что это что-то другое, это что-то новое", – отмечает Кварацхелия.Подлый красавецЗвучит третий звонок. На темной сцене появляется Осман Абухба с чемоданом в руках. А следом – хрупкая Аманда Кварацхелия выталкивает шкаф. Так начинается спектакль о коварстве и самопожертвовании.Пространство сцены хоть и скромное, но как нельзя лучше создает ощущение сквозняка в душах и некой ветрености в умах. Но в спектакле интересен не фон, а именно актерские ансамбли и индивидуальности.Аманда Кварацхелия в образе Зои, верной жены, потерявшей разум от любви к мужу-красавчику, предстает в спектакле в новом амплуа. В первом действии она словно котенок, привязанный к своему хозяину. Чем ближе к финалу, тем ярче в ее характере проступают черты сильной женщины, которой приходится преодолевать множество испытаний.Осман Абухба передает образ ловкого обманщика, который использует свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и за счет нее погасить свои долги. Но разоблаченный Аполлон, приходит к исповеди. И, наверное, этот монолог – самый сильный момент в игре Османа. Исповедь подлеца оставляет некую надежду на то, что даже такой человек способен исправиться.Комедия с трагическим тономСпектакль по пьесе Островского нельзя назвать комедией в обычном понимании. Хоть порой спектакль и приобретает фарсовые черты, ему не чужды и трагические тона."Островский определял жанр этой пьесы, как комедию. Комедия в широком смысле. Не произведение, над которым надо смеяться от начала до конца. Комедия - жанр, который охватывает все стороны жизни - и смешное, и печальное, и трагическое, и забавное. В нашем спектакле сделано так, что первый акт действительно решен в комедийном ключе, в фарсовом, с элементами буфонады, цирковой эстетики. Это видно и в декорации, и в свете. А во втором акте зрителя должно настигнуть понимание всего трагизма, о котором говорится в спектакле - тех обстоятельств, колизий и самого сюжета. Это полезно для спектакля с точки зрения зрительского восприятия. Когда зритель смеется, а потом получает укол в сердце. Это всегда работает на спектакль", – отметил гендиректор Русского театра Ираклий Хинтба.Режиссер Ирина Дремова этим спектаклем хотела напомнить о важных вещах – доброте, простоте и истине."Мне кажется, что мы забыли, что человек человеку человек. У нас потерялась связь, мы перестали учиться быть добрыми. Нам нужно найти виноватых, а не пытаться сразу разрешить вопрос. Мне хочется, чтобы мы все вернулись к какой-то доброте, простоте и истине. Чтобы мы гордыню свою, что есть я, и никто больше. Чтобы мы умели признавать: я виноват, я такой, я человек, в конце концов, я слабый человек, я могу себе позволить быть слабым, я могу себе позволить быть виноватым. Я верю в то, что искусство, которым мы занимаемся, способно немножко изменить человека", – добавила Дремова.Премьерный показ спектакля "Красавец мужчина" состоится в Русском театре драмы имени Искандера 26 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/lyubov-i-koryst-v-rusdrame-gotovyatsya-pokazat-krasavtsa-muzhchinu-1044755042.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html

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