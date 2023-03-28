https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/pervyy-meditsinskiy-forum-proydet-v-abkhazii-v-aprele-1044893562.html

Первый медицинский форум пройдет в Абхазии в апреле

Первый медицинский форум пройдет в Абхазии в апреле

Форум поможет специалистам, задействованным в сфере здравоохранения, обсудить актуальные вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T16:54+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Первый в Абхазии медицинский форум будет проходить с 24 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Основная задача форума – объединение на одной площадке представителей органов управления здравоохранением, врачей разных специальностей, юристов и экспертов-аналитиков для обсуждения актуальных проблем и выработки решений по совершенствованию оказания медпомощи.Организаторами мероприятия станут Минздрав республики, Ассоциация реабилитологов Абхазии и ООО "Российское медицинское общество". Сопредседателями форума будут министр здравоохранения Эдуард Бутба и президент общества Евгений Ачкасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/dzhindzholiya-rasskazala-kak-assotsiatsiya-reabilitologov-budet-pomogat-cheloveku--1044407075.html

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