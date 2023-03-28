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Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 марта

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T19:27+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В среду, 29 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, местами к концу дня возможен дождь с мокрым снегом, ночью и утром густой туман. В горах – снег.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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