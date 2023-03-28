https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/programma-po-otstrelu-shakalov-i-volkov-dosrochno-zavershena-v-abkhazii-1044885142.html

Программа по отстрелу шакалов и волков досрочно завершена в Абхазии

Программа по отстрелу шакалов и волков досрочно завершена в Абхазии

По распоряжению правительства Абхазии, отстрел опасных диких животных – шакалов и волков – должен был продлиться с 1 марта по 1 июня. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T13:22+0300

2023-03-28T13:22+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Программа по отстрелу шакалов и волков в Абхазии завершена досрочно, рассказал Sputnik главный ветеринарный врач республики Роман Джопуа."На это мероприятие было выделено 500 тысяч рублей для оплаты охотникам и 100 тысяч рублей на утилизацию трупов. Эти деньги уже закончились. Фактически, распоряжение правительства выполнено досрочно. Благодаря высоким вознаграждениям, люди сильно поработали. Было истреблено более 200 шакалов и пять волков", – отметил Джопуа.По словам Джопуа, эти меры борьбы с опасными животными параллельно вызвали возмущение среди части населения, которая выступила против отстрела и обвинила власти в неготовности найти другие методы решения проблемы.По распоряжению правительства Абхазии, за голову одного шакала государство платило 2500 рублей, за волка – 5000 рублей. Джопуа также рассказал, что никто из охотников еще не получил свои деньги, так как процедура выплат требует времени.Согласно установленной схеме выплат, убивший животное охотник должен открыть счет в банке, куда ему перечислят деньги. Головы зверей принимались в ветлечебницах Сухумского, Очамчырского и Гудаутского районов.В общей сложности абхазские охотники сдали 205 шакалов и пять волков. В Сухумском районе убили три шакала, в Гудаутском и Галском – по пять шакалов, в Очамчырском 177 шакалов и пять волков, в Гулрыпшском – 15 шакалов, в Ткуарчалском и Гагрском районе – ни одного животного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/po-sledu-zverya-kak-v-abkhazii-idet-otstrel-volkov-i-shakalov-1044860662.html

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