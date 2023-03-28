https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-18-snaryadov-himars-za-sutki-1044891066.html
Средства ПВО России перехватили 18 снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО России перехватили 18 снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО также сбили в зоне спецоперации 12 украинских беспилотников в Запорожской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T15:49+0300
2023-03-28T15:49+0300
2023-03-28T15:49+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки были поражены 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика". На Донецком направлении противник потерял до 240 солдат и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля, на Херсонском направлении – до 18 военнослужащих и пять автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/svo-artemovsk-i-avdeevka--glavnye-tochki-demilitarizatsii-vsu-1044876053.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/kiev-pytalsya-atakovat-bespilotnikom-tu-141-apparat-upal-v-tulskoy-oblasti-1044862037.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО России перехватили 18 снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО также сбили в зоне спецоперации 12 украинских беспилотников в Запорожской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки были поражены 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика".
На Донецком направлении противник потерял до 240 солдат и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля, на Херсонском направлении – до 18 военнослужащих и пять автомобилей.