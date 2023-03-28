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https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/svyaz-pokoleniy-chtoby-pomnili-1044867012.html
Связь поколений: чтобы помнили
Связь поколений: чтобы помнили
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как важно помнить героев, совершивших подвиги во имя Родины, и как это может повлиять на воспитание нового... 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T09:51+0300
2023-03-28T10:25+0300
колумнисты
абхазия
мнение
авторы
отечественная война народа абхазии
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Я заметил, вдалеке от городской суеты впадаешь в некую нирвану, и любое напоминание о цивилизации иногда выводит из равновесия. Ты как бы стараешься целиком отвлечься, изолироваться от остального мира, но это не всегда получается. Алексей Ломия, SputnikКогда раздался звонок с незнакомого номера, который отвлек меня от садово-огородной весенней страды, я был даже немного раздражен.Вот и в этот раз, девушка приятным голосом, очень вежливо попросила стать участником конкурса, посвященного памяти погибших героев Отечественной войны народа Абхазии. Я стал было отказываться, призывая незнакомку обратиться к другим ветеранам, которые в силу своей непубличности и скромности оказываются невостребованными при проведении таких мероприятий. И это было с моей стороны абсолютно искренне, так как без ложной скромности могу сказать, что внес посильную лепту в увековечение подвигов и просто памяти моих близких и друзей, принимавших участие в войне. И рассказы об этом написал, и многочисленные интервью давал.Еле сдерживая слезыДевушка была настойчива, и речь шла о моем друге детства Абзике Гургулиа (Абзагу Гургулиа, герой Абхазии - прим.ред), поэтому я не смог отказать, только попросил напомнить мне накануне проведения конкурса, чтобы я случайно об этом не забыл.Сам конкурс проводился в моей родной 10-й Горской школе под эгидой Управления образования города Сухум. От всех школ столицы были делегированы конкурсанты, которые должны были выбрать героя войны, павшего в боях и написать небольшое эссе – для этого требовалось пообщаться с родными, друзьями, однополчанами. На самом конкурсе ребятам предстояло представить свою работу, украсив ее видеорядом и фотографиями. Дети запомнились мне своей искренностью и глубиной проработки материала. Тут были и биографии наших славных бойцов, и краткое описание подвигов. На экран выводили архивные фотографии, видеоролики из предвоенной жизни павших. Получилось очень красиво, трепетно. Пару раз еле сдержал подкатывавшие слезы, ведь практически всех, о ком вспоминали, я знал – с кем-то учился, с кем-то дружил. Абзагу Гургулиа, Алмасхан Амичба, Астамур Бганба, Адгур Инал-ипа, Нодар Герзмава, Беслан Касландзиа, Астамур Сангулия, Джамбул Джопуа, Владимир Анцупов... Какие личности, какие судьбы, какая эпоха! Очевидно было, что ребята очень старались не просто создать материал, но и правильно, очень эмоционально донести его до слушателей и жюри. Все работы были хороши, все были отмечены памятными грамотами и подарками. Присутствующим ветеранам тоже была предоставлена возможность поделиться своими впечатлениями.Нужны истории "нераскрученных"Я выразил огромную благодарность и конкурсантам, и организаторам мероприятия. Не упустил возможности пожелать им не терять связь поколений, обеспечить неразрывность этих цепочек. Только так мы сможем выстроить наше государство, воспитать достойную молодежь. В наше непростое время это как никогда актуально. И, конечно, попросил всех быть понастойчивее, чтобы появилось больше рассказов о "нераскрученных" ветеранах. Они как бы незаметны, не лезут в политику, не занимают большие должности. Они совершили свой подвиг, отпахали войну и скромно находятся в тени, что, по моему мнению, неправильно. Они достойны внимания.Подводя итоги, могу сказать, что очень необходима была эта встреча. Именно так надо вспоминать наших героев, чтить их. И подрастающему поколению это будет достойным уроком, особенно в преддверии юбилейной даты – Дня Победы.И, конечно, жаль, что в зале не было прессы. Эти лица школьников, искры в глазах и воодушевление обязательно надо было запечатлеть.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210419/Radi-Rodiny-ya-pozhertvoval-soboy-mama-ob-Abzike-Gurguliya-1032234027.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/samyy-luchshiy-den-1041724863.html
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Алексей Ломия
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колумнисты, абхазия, мнение, авторы, отечественная война народа абхазии
колумнисты, абхазия, мнение, авторы, отечественная война народа абхазии

Связь поколений: чтобы помнили

09:51 28.03.2023 (обновлено: 10:25 28.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Cухумская школа номер 10
 Cухумская школа номер 10 - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
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Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как важно помнить героев, совершивших подвиги во имя Родины, и как это может повлиять на воспитание нового поколения и развитие государства.
Я заметил, вдалеке от городской суеты впадаешь в некую нирвану, и любое напоминание о цивилизации иногда выводит из равновесия. Ты как бы стараешься целиком отвлечься, изолироваться от остального мира, но это не всегда получается.
Алексей Ломия, Sputnik
Когда раздался звонок с незнакомого номера, который отвлек меня от садово-огородной весенней страды, я был даже немного раздражен.
Вот и в этот раз, девушка приятным голосом, очень вежливо попросила стать участником конкурса, посвященного памяти погибших героев Отечественной войны народа Абхазии. Я стал было отказываться, призывая незнакомку обратиться к другим ветеранам, которые в силу своей непубличности и скромности оказываются невостребованными при проведении таких мероприятий.
И это было с моей стороны абсолютно искренне, так как без ложной скромности могу сказать, что внес посильную лепту в увековечение подвигов и просто памяти моих близких и друзей, принимавших участие в войне. И рассказы об этом написал, и многочисленные интервью давал.

Еле сдерживая слезы

Девушка была настойчива, и речь шла о моем друге детства Абзике Гургулиа (Абзагу Гургулиа, герой Абхазии - прим.ред), поэтому я не смог отказать, только попросил напомнить мне накануне проведения конкурса, чтобы я случайно об этом не забыл.
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Сам конкурс проводился в моей родной 10-й Горской школе под эгидой Управления образования города Сухум. От всех школ столицы были делегированы конкурсанты, которые должны были выбрать героя войны, павшего в боях и написать небольшое эссе – для этого требовалось пообщаться с родными, друзьями, однополчанами. На самом конкурсе ребятам предстояло представить свою работу, украсив ее видеорядом и фотографиями.
Дети запомнились мне своей искренностью и глубиной проработки материала. Тут были и биографии наших славных бойцов, и краткое описание подвигов. На экран выводили архивные фотографии, видеоролики из предвоенной жизни павших.
Получилось очень красиво, трепетно. Пару раз еле сдержал подкатывавшие слезы, ведь практически всех, о ком вспоминали, я знал – с кем-то учился, с кем-то дружил. Абзагу Гургулиа, Алмасхан Амичба, Астамур Бганба, Адгур Инал-ипа, Нодар Герзмава, Беслан Касландзиа, Астамур Сангулия, Джамбул Джопуа, Владимир Анцупов... Какие личности, какие судьбы, какая эпоха!
© Foto / Алексей Ломия Вечер памяти в 10 школе
Вечер памяти в 10 школе - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Алексей Ломия
Вечер памяти в 10 школе
© Foto / Алексей Ломия Вечер памяти в 10 школе
Вечер памяти в 10 школе - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Алексей Ломия
Вечер памяти в 10 школе
1/2
© Foto / Алексей Ломия
Вечер памяти в 10 школе
2/2
© Foto / Алексей Ломия
Вечер памяти в 10 школе
Очевидно было, что ребята очень старались не просто создать материал, но и правильно, очень эмоционально донести его до слушателей и жюри. Все работы были хороши, все были отмечены памятными грамотами и подарками. Присутствующим ветеранам тоже была предоставлена возможность поделиться своими впечатлениями.

Нужны истории "нераскрученных"

Я выразил огромную благодарность и конкурсантам, и организаторам мероприятия. Не упустил возможности пожелать им не терять связь поколений, обеспечить неразрывность этих цепочек. Только так мы сможем выстроить наше государство, воспитать достойную молодежь.
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В наше непростое время это как никогда актуально. И, конечно, попросил всех быть понастойчивее, чтобы появилось больше рассказов о "нераскрученных" ветеранах. Они как бы незаметны, не лезут в политику, не занимают большие должности. Они совершили свой подвиг, отпахали войну и скромно находятся в тени, что, по моему мнению, неправильно. Они достойны внимания.
Подводя итоги, могу сказать, что очень необходима была эта встреча. Именно так надо вспоминать наших героев, чтить их. И подрастающему поколению это будет достойным уроком, особенно в преддверии юбилейной даты – Дня Победы.
И, конечно, жаль, что в зале не было прессы. Эти лица школьников, искры в глазах и воодушевление обязательно надо было запечатлеть.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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