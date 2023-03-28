https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/zhurnalist-ekaterina-bebia-prezentovala-knigi-o-zhertvakh-politicheskikh-repressiy-1044903594.html

Журналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий

Журналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий

Книги посвящены репрессированным в годы большого террора жителям семи сел Гудаутского и Очамчырского районов. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T20:12+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Книги "Без вины виноватые" и "Из забвения - в бессмертие" о жертвах политических репрессий, написанные абхазским журналистом Екатериной Бебиа презентовали в Сухуме во вторник, 28 марта. Перед началом презентации актеры Абхазского театра показали представление, посвященное тем событиям. Сама автор книг, Екатерина Бебиа, назвала выход своих работ реабилитацией имен без вины осужденных и репрессированных. "Об этих людях (репрессированных - прим.) должны знать все, наш долг - из поколения в поколение передавать имена без вины виноватых", – подчеркнула Бебиа. Книгу "Без вины виноватые" автор посвятила жителям и выходцам из села Лыхны Гудаутского района, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ столетия. "Из забвения - в бессмертие" расскажет читателям истории о выходцах из семи сел - Дурипша, Куланырхуа, Гуады, Тамыша, Кутола и Джгярды. В книгах рассказывается о судьбах более 300 людей. Над сбором информации для изданий автор работала более 40 лет. В презентации приняли участие политики и ученые, представители сел Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Гуада, Тамыш, Кутол, Джгярда, потомки репрессированных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/vozvraschenie-imeni-v-abkhazii-pereizdali-trudy-anatoliya-fadeeva-1043772271.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

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