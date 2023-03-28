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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/zhurnalist-ekaterina-bebia-prezentovala-knigi-o-zhertvakh-politicheskikh-repressiy-1044903594.html
Журналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий
Журналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий
Книги посвящены репрессированным в годы большого террора жителям семи сел Гудаутского и Очамчырского районов. 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T20:12+0300
2023-03-28T20:12+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Книги "Без вины виноватые" и "Из забвения - в бессмертие" о жертвах политических репрессий, написанные абхазским журналистом Екатериной Бебиа презентовали в Сухуме во вторник, 28 марта. Перед началом презентации актеры Абхазского театра показали представление, посвященное тем событиям. Сама автор книг, Екатерина Бебиа, назвала выход своих работ реабилитацией имен без вины осужденных и репрессированных. "Об этих людях (репрессированных - прим.) должны знать все, наш долг - из поколения в поколение передавать имена без вины виноватых", – подчеркнула Бебиа. Книгу "Без вины виноватые" автор посвятила жителям и выходцам из села Лыхны Гудаутского района, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ столетия. "Из забвения - в бессмертие" расскажет читателям истории о выходцах из семи сел - Дурипша, Куланырхуа, Гуады, Тамыша, Кутола и Джгярды. В книгах рассказывается о судьбах более 300 людей. Над сбором информации для изданий автор работала более 40 лет. В презентации приняли участие политики и ученые, представители сел Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Гуада, Тамыш, Кутол, Джгярда, потомки репрессированных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/vozvraschenie-imeni-v-abkhazii-pereizdali-trudy-anatoliya-fadeeva-1043772271.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

Журналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий

20:12 28.03.2023
© Сария КварацхелияЖурналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий
Журналист Екатерина Бебиа презентовала книги о жертвах политических репрессий - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2023
© Сария Кварацхелия
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Книги посвящены репрессированным в годы большого террора жителям семи сел Гудаутского и Очамчырского районов.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Книги "Без вины виноватые" и "Из забвения - в бессмертие" о жертвах политических репрессий, написанные абхазским журналистом Екатериной Бебиа презентовали в Сухуме во вторник, 28 марта.
Мероприятие прошло в Абхазском государственном драмтеатре. Место было выбрано не случайно. В 1937 году в зале театра проходил открытый суд над 13 представителями абхазской интеллигенции и политической элиты.
Перед началом презентации актеры Абхазского театра показали представление, посвященное тем событиям.
Сама автор книг, Екатерина Бебиа, назвала выход своих работ реабилитацией имен без вины осужденных и репрессированных.
"Об этих людях (репрессированных - прим.) должны знать все, наш долг - из поколения в поколение передавать имена без вины виноватых", – подчеркнула Бебиа.
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Книгу "Без вины виноватые" автор посвятила жителям и выходцам из села Лыхны Гудаутского района, подвергшимся политическим репрессиям в 30-40-е годы ХХ столетия.
"Из забвения - в бессмертие" расскажет читателям истории о выходцах из семи сел - Дурипша, Куланырхуа, Гуады, Тамыша, Кутола и Джгярды.
В книгах рассказывается о судьбах более 300 людей. Над сбором информации для изданий автор работала более 40 лет.
В презентации приняли участие политики и ученые, представители сел Дурипш, Лыхны, Куланырхуа, Гуада, Тамыш, Кутол, Джгярда, потомки репрессированных.
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