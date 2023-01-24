https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/vozvraschenie-imeni-v-abkhazii-pereizdali-trudy-anatoliya-fadeeva-1043772271.html

Возвращение имени: в Абхазии переиздали труды Анатолия Фадеева

Возвращение имени: в Абхазии переиздали труды Анатолия Фадеева

Анатолий Фадеев стоял у истоков абхазской исторической науки, внес большой вклад в описание многих аспектов социально-политической истории Абхазии XIX-начала... 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T19:30+0300

2023-01-24T19:30+0300

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О том, как издавались труды известного советского ученого и какой след он оставил в Абхазии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikИмя Анатолия Фадеева сегодня в Абхазии мало кому известно. Хотя именно этот ученый внес большой вклад в развитие абхазской исторической науки, творил совместно с видным абхазским писателем Самсоном Чанба, написал сотни статей в местной периодике.“Целью нашего издания было вернуть это имя. Сейчас идет процесс возвращения многих имен”, - пояснил один из составителей издания Вячеслав Чирикба.Пятилетка ФадееваАнатолий Фадеев впервые приехал в Абхазию в 1927 году. В республику он, как полагает Вячеслав Чирикба, попал по распределению после окончания Ленинградского педагогического института имени Герцена. Тогда ученому было всего 25 лет.Фадеев преподавал в Сухумской школе № 10 и греческом педагогическом техникуме.“Затем он служил в армии. После армии Анатолий Всеволодович снова вернулся в Абхазию, и стал работать в Абхазском институте сначала сотрудником отдела истории, затем руководителем отдела истории. По совместительству он был заместителем редактора “Советской Абхазии”. Это был очень высокий пост, в советское время это была знаковая должность. Также он работал доцентом в Сухумском педагогическом институте. В 1935 году он стал кандидатом исторических наук по совокупности работ”, - рассказал Чирикба.За пять лет Фадеев выпустил десятки научных трудов. Среди них четыре научные работы по истории Абхазии, четыре путеводителя, учебник по географии страны для техникумов, два учебника по обществоведению в соавторстве с Захаром Агрба.Все работы по истории и географии Абхазии вошли в двухтомник, который был переиздан. Еще один составитель издания Алексей Дбар отметил, что в 30-е годы Фадеев считался в Абхазии одним из ведущих русскоязычных писателей, который печатался под псевдонимом.Фадеев даже писал роман совместно с Самсоном Чанба, однако произведение дошло до наших дней только отрывками. В 1937 году Чанба был репрессирован и расстрелян, и это, по словам Дбар, стало причиной того, что целиком роман не сохранился.В период репрессии ученый вынужден был уехать из Абхазии. Сначала он отправился в Одессу, потом в Ростов-на-Дону, а после - в Москву. По мнению Вячеслава Чирикба, если бы Фадеев остался в стране, то еще многое сделал бы для абхазской науки.Избранные трудыВ двухтомнике “Избранные труды” представлены наиболее важные работы Анатолия Фадеева по истории Абхазии и сопредельных регионов. В частности “Особенности феодализма в Абхазии”, которая в свое время стала новаторской работой.Ученый Олег Бгажба, который лично был знаком с Фадеевым и отметил важность издания трудов ученого, чье имя было долгие годы забыто в Абхазии.“Очень здорово, что полузабытые книги становятся достоянием научного сообщества”, - подчеркнул он.Историк Станислав Лакоба подчеркнул, что в книге приведены интересные и даже исключительные материалы. В пример он привел труд “Россия и Кавказ в первой трети XIX века”.“Там интереснейшие вещи. Именно там я увидел одно французское издание XIX века, которое было переведено здесь же, в Сухуме, в 30-е годы. В этом издании приводятся документы по переписке Наполеона с Келешбеем через посланника в Османской империи. Даются рекомендации послу в Турции, как себя нужно вести с Келешбеем. Он говорит о том, что его нужно обхаживать, что это нужный человек. Это 1807 год, это накануне убийства Келешбея”, - рассказал Лакоба.Избранные труды Анатолия Фадеева были изданы при поддержке Фонда первого президента Абхазии Владислава Ардзинба тиражом в 500 экземпляров.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/otsifrovannyy-original-rukopisi-nikolaya-ii-peredali-v-gosarkhiv-abkhazii-1043249638.html

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