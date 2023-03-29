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Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия"
Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия"
Соответствующий указ был подписан главой государства Асланом Бжания. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T11:11+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", сообщает пресс-служба президента Абхазии. "За значительный вклад в развитие изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и высокое профессиональное мастерство присвоить почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" Джапуа Баталу Рушниевичу", – говорится в указе главы государства.Батал Джапуа – известный абхазский художник театра и кино, график, живописец. Он внес большой вклад в культуру Абхазии, проявив себя в самых разных областях – от классической живописи до изготовления абхазских доспехов, от дизайна памятных монет из драгоценных металлов до создания театральных декораций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/master-na-vse-ruki-abkhazskomu-khudozhniku-batalu-dzhapua-ispolnilos-60-let-1044887128.html
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Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия"
11:11 29.03.2023 (обновлено: 11:38 29.03.2023)
Соответствующий указ был подписан главой государства Асланом Бжания.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"За значительный вклад в развитие изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и высокое профессиональное мастерство присвоить почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" Джапуа Баталу Рушниевичу", – говорится в указе главы государства.
Батал Джапуа – известный абхазский художник театра и кино, график, живописец. Он внес большой вклад в культуру Абхазии, проявив себя в самых разных областях – от классической живописи до изготовления абхазских доспехов, от дизайна памятных монет из драгоценных металлов до создания театральных декораций.