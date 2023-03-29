https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/batalu-dzhapua-prisvoeno-pochetnoe-zvanie-narodnyy-khudozhnik-respubliki-abkhaziya-1044912980.html

Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия"

Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия"

Соответствующий указ был подписан главой государства Асланом Бжания. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T11:11+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Баталу Джапуа присвоено почетное звание "Народный художник Республики Абхазия", сообщает пресс-служба президента Абхазии. "За значительный вклад в развитие изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и высокое профессиональное мастерство присвоить почетное звание "Народный художник Республики Абхазия" Джапуа Баталу Рушниевичу", – говорится в указе главы государства.Батал Джапуа – известный абхазский художник театра и кино, график, живописец. Он внес большой вклад в культуру Абхазии, проявив себя в самых разных областях – от классической живописи до изготовления абхазских доспехов, от дизайна памятных монет из драгоценных металлов до создания театральных декораций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/master-na-vse-ruki-abkhazskomu-khudozhniku-batalu-dzhapua-ispolnilos-60-let-1044887128.html

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