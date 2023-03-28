https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/master-na-vse-ruki-abkhazskomu-khudozhniku-batalu-dzhapua-ispolnilos-60-let-1044887128.html

Мастер на все руки: абхазскому художнику Баталу Джапуа исполнилось 60 лет

Мастер на все руки: абхазскому художнику Баталу Джапуа исполнилось 60 лет

28 марта 1963 года родился известный абхазский художник театра и кино, график, живописец Батал Джапуа. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T15:03+0300

2023-03-28T15:03+0300

2023-03-28T16:42+0300

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Батал Джапуа внес большой вклад в культуру Абхазии, проявив себя в самых разных областях – от классической живописи до изготовления абхазских доспехов, от дизайна памятных монет из драгоценных металлов до создания театральных декораций.Сария Кварацхелия, SputnikБатал Джапуа родился в творческой семье. Его отец, Рушни Джапуа, был актером и режиссером Абхазского драматического театра. Мать, Арда Лакоба, окончила театральный институт и долгое время работала актрисой."Они меня с собой брали в театр, я видел, как все там устроено. У меня уже тогда был интерес. Но в театр я сам пришел, когда там понадобился художник-декоратор. Тогда мне было 16 лет. Официально несовершеннолетних на работу не оформляли, но в театре какие-то бумаги подделали и приняли меня. Так я начал работать", – рассказал Джапуа в интервью Абхазскому телевидению.Работа у юного художника спорилась. Батал делал росписи эскизов на спектакли и параллельно учился в Сухумском художественном училище, где преподавал Заслуженный художник Абхазской АССР, живописец, сценограф Евгений Котляров.В театре Джапуа проработал год. Окончив школу, он решил поступить в университет в Киеве, но не получилось – комиссия отказала "такому двоечнику". Через год Батала принимают в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После успешной сдачи экзаменов он отправляет в Киевский институт письмо со словами: "Спасибо, что меня не приняли! Я в Питере!"После окончания вуза Батал Джапуа начал работать главным художником в Сухумском государственном русском театре юного зрителя. А с 1990 по 1992 годы он совмещал эту должность с должностью директора театра.Искусство войныПеред началом Отечественной войны народа Абхазии Батал Джапуа проходил службу в полку внутренних войск Министерства внутренних дел. Позицию они держали на берегу Ингура.Перед войной Батал попросил отпуск, так как его пригласили поработать в театре."14 августа я должен был уехать, меня пригласили поставить спектакль. С утра выпил кофе, затем планировал поехать в аэропорт. Но тут встретился со знакомым, который мне сказал: "Куда едешь, на мосту уже бой идет". Я все бросил и отправился в полк. Оружия уже не было, все разобрали. В полку я получил задание, так попал на войну", – рассказал в одном из интервью художник.В сентябре 1992 года Батал Джапуа отправился на Восточный фронт, так как там не хватало офицеров. Выбрал это направление он сам. Единственный вопрос, который он задал – рассказывают ли там анекдоты."Анекдоты на войне не сразу начали рассказывать, люди были упавшие духом. Но если воин начинает рассказывать анекдоты, значит, он победит", – считает Джапуа.За боевые заслуги Батал Джапуа получил высшую награду орден Леона. О войне Батал Джапуа написал книгу "Фронт восходящего солнца".Искусство без границПосле войны Батал вновь возвращается в театр. До 1995 года он работал главным художником Театра юного зрителя и одновременно преподавал сценографию и историю костюмов народов мира в театральной студии.С 1997 года он состоял в творческом объединении свободных художников и постоянно участвовал в городских и республиканских выставках живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.Многие называют Батала Джапуа мастером на все руки. Его творчество не ограничивается живописью или графикой. Он автор серии марок "Абхазский мужской национальный костюм конца XVIII начала XIX веков", работал над коллекцией исторического холодного оружия, занимался иллюстрацией и оформлением книг абхазских писателей. Батал Джапуа – автор и первых монет Банка Абхазии, реплики абхазского традиционного лука, он нарисовал и эскизы, по которым создана реплика абхазской боевой галеры.В 2022 году Джапуа сделал реконструкцию доспехов воина-апсила. Эту идею художник вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.Художника приглашают и на оформление спектаклей. Так в 2018 году он оформил постановку "Хаджи-Мурат" в Русском театре драмы имени Искандера, а в 2019 году – "Ромео и Джульетту" в Абхазском драмтеатре имени Чанба.В 2018 году Батал Джапуа признан Лучшим художником года за серию картин "Апсыкуцара".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bronya-abkhazskogo-rytsarya-kak-sozdali-repliku-apsilskogo-dospekha-1042066288.html

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