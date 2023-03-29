https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-fonda-kiaraz-proshel-v-sukhume-1044944516.html

Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" прошел в Сухуме

Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" прошел в Сухуме

Благотворительный вечер направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных... 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T22:25+0300

2023-03-29T22:25+0300

2023-03-29T22:25+0300

в абхазии

благотворительная общественная организация киараз

благотворительность

абхазия

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра состоялся в Сухуме 29 марта.Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.Для гостей была подготовлена концертная программа, выступление танцевального коллектива, зачитывались стихи.По словам организатора акции Светланы Габуния, вырученные средства будут направлены на социальные программы "Киараза" и на нужды Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ". На учете центра 66 детей, в том числе из сел, которым не может быть оказана полноценная помощь из-за нехватки кадров и проблем с транспортным сообщением.Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов - привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/podopechnye-fonda-kiaraz-pobyvali-v-gostyakh-u-sputnik-abkhaziya-1039342020.html

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благотворительная общественная организация киараз, благотворительность, абхазия