Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" прошел в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных специалистов.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра состоялся в Сухуме 29 марта.
Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Для гостей была подготовлена концертная программа, выступление танцевального коллектива, зачитывались стихи.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава
По словам организатора акции Светланы Габуния, вырученные средства будут направлены на социальные программы "Киараза" и на нужды Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ". На учете центра 66 детей, в том числе из сел, которым не может быть оказана полноценная помощь из-за нехватки кадров и проблем с транспортным сообщением.
"Хотелось бы, чтобы такие благотворительные мероприятия стали традицией и были приняты в нашем обществе", - добавила она.
Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов - привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов.
1 июня 2022, 18:20