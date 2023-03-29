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https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-fonda-kiaraz-proshel-v-sukhume-1044944516.html
Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" прошел в Сухуме
Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" прошел в Сухуме
Благотворительный вечер направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных... 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T22:25+0300
2023-03-29T22:25+0300
в абхазии
благотворительная общественная организация киараз
благотворительность
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра состоялся в Сухуме 29 марта.Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.Для гостей была подготовлена концертная программа, выступление танцевального коллектива, зачитывались стихи.По словам организатора акции Светланы Габуния, вырученные средства будут направлены на социальные программы "Киараза" и на нужды Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ". На учете центра 66 детей, в том числе из сел, которым не может быть оказана полноценная помощь из-за нехватки кадров и проблем с транспортным сообщением.Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов - привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/podopechnye-fonda-kiaraz-pobyvali-v-gostyakh-u-sputnik-abkhaziya-1039342020.html
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благотворительная общественная организация киараз, благотворительность, абхазия
благотворительная общественная организация киараз, благотворительность, абхазия

Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" прошел в Сухуме

22:25 29.03.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Благотворительный вечер направлен на сбор средств для поддержки детей с нарушениями развития, без определенного диагноза, которые нуждаются в помощи различных специалистов.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный вечер в поддержку фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра состоялся в Сухуме 29 марта.
Для сбора средств на вечере был проведен аукцион, где разыгрывались картины и работы художников и мастеров из Абхазии. Также была организована лотерея, победители которой получали сертификаты на оказание различных услуг или покупку товаров.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Для гостей была подготовлена концертная программа, выступление танцевального коллектива, зачитывались стихи.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараз и Очамчырского реабилитационного центра - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2023
Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда "Киараз" и Очамчырского реабилитационного центра
© Sputnik / Марианна Кубрава
По словам организатора акции Светланы Габуния, вырученные средства будут направлены на социальные программы "Киараза" и на нужды Очамчырского реабилитационного центра "ОДЮ". На учете центра 66 детей, в том числе из сел, которым не может быть оказана полноценная помощь из-за нехватки кадров и проблем с транспортным сообщением.
"Хотелось бы, чтобы такие благотворительные мероприятия стали традицией и были приняты в нашем обществе", - добавила она.
Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов - привлечение специалистов для ранней диагностики нарушений в развитии, коррекционные работы для детей с задержками развития и оказание адресной помощи детям с сильным отставанием от школьной программы. Для работы фонд будет привлекать психологов, нейропсихологов, дефектологов, логопедов, массажистов.
Подопечные фонда Киараз в Sputnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
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Подопечные фонда "Киараз" побывали в гостях у Sputnik Абхазия
1 июня 2022, 18:20
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