https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/chetyre-punkta-upravleniya-vsu-v-zone-spetsoperatsii-byli-unichtozheny-rossiyskimi-voyskami-1044936537.html
Четыре пункта управления ВСУ в зоне спецоперации были уничтожены российскими войсками
Четыре пункта управления ВСУ в зоне спецоперации были уничтожены российскими войсками
За сутки были уничтожены пункты управления вооруженными силами Украины в районах Орлянки в Харьковской области, Авдеевки в ДНР и Новоберислава в Херсонской... 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T17:10+0300
2023-03-29T17:10+0300
2023-03-29T19:58+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ, а также узел связи в районе Семеновки в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских дронов, сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, противотанковая пушка МТ-12, склад боеприпасов в Харьковской области.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до ста бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Акация", на Донецком направлении - до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более 50 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, на Херсонском направлении уничтожено до 40 солдат ВСУ, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 американского производства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-18-snaryadov-himars-za-sutki-1044891066.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Четыре пункта управления ВСУ в зоне спецоперации были уничтожены российскими войсками
17:10 29.03.2023 (обновлено: 19:58 29.03.2023)
За сутки были уничтожены пункты управления вооруженными силами Украины в районах Орлянки в Харьковской области, Авдеевки в ДНР и Новоберислава в Херсонской области.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ, а также узел связи в районе Семеновки в ДНР. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
Средствами ПВО и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских дронов, сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, противотанковая пушка МТ-12, склад боеприпасов в Харьковской области.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до ста бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица "Акация", на Донецком направлении - до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более 50 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, на Херсонском направлении уничтожено до 40 солдат ВСУ, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М777 американского производства.