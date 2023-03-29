https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/chicherina-ispolnila-novuyu-versiyu-proschaniya-slavyanki-v-podderzhku-spetsoperatsii-1044906642.html
Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в поддержку спецоперации
Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в поддержку спецоперации
Марш "Прощание славянки" был написан в начале ХХ века, и с тех пор на его мелодию были написаны десятки текстов. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T09:56+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Певица Юлия Чичерина исполнила новую версию марша "Прощание славянки", которая посвящена подвигу участников военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости."Это старинный марш, узнаваемый во всtм мире, под него в 1941 году с Красной площади русские уходили защищать Родину. Теперь, когда Россия пошла в поход освобождать от фашизма свои исконные земли, снова пришло время ему звучать", – рассказала певица.Стихи были написаны обозревателем РИА Новости Тимофеем Сергейцевым, в основу клипа вошли эксклюзивные кадры военкоров агентства. Продюсером стал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Новую аранжировку мелодии сделал саксофонист, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня. Ранее он вместе с Чичериной записал песню "Красная Армия" на стихи военного корреспондента Семена Пегова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/rossiyane-nazvali-luchshikh-artistov-strany-1042378158.html
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новости, риа новости, музыка
Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в поддержку спецоперации
09:56 29.03.2023 (обновлено: 10:34 29.03.2023)
Марш "Прощание славянки" был написан в начале ХХ века, и с тех пор на его мелодию были написаны десятки текстов.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Певица Юлия Чичерина исполнила новую версию марша "Прощание славянки", которая посвящена подвигу участников военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости
.
"Это старинный марш, узнаваемый во всtм мире, под него в 1941 году с Красной площади русские уходили защищать Родину. Теперь, когда Россия пошла в поход освобождать от фашизма свои исконные земли, снова пришло время ему звучать", – рассказала певица.
Стихи были написаны обозревателем РИА Новости Тимофеем Сергейцевым, в основу клипа вошли эксклюзивные кадры военкоров агентства. Продюсером стал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Новую аранжировку мелодии сделал саксофонист, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня. Ранее он вместе с Чичериной записал песню "Красная Армия" на стихи военного корреспондента Семена Пегова.