https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/rossiyane-nazvali-luchshikh-artistov-strany-1042378158.html
Россияне составили рейтинг лучших артистов 2022 года
Россияне составили рейтинг лучших артистов 2022 года
В телефонном опросе приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T12:59+0300
2022-11-01T12:59+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Россияне назвали самых популярных актеров и певцов в 2022 году. Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Также опрошенные называли имена Григория Лепса, Сергея Лазарева, Николая Расторгуева из "Любэ" и Льва Лещенко.При этом на выбор артиста влияют возраст и пол – Газманова чаще называли мужчины и граждане старше 60 лет, а имя Шамана чаще всего называли женщины и граждане среднего возраста – 35-59 лет.Лучшей отечественной исполнительницей назвали Полину Гагарину (14%). Второе место у у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В список лучших попали Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира. Что до актеров, то возглавил список Сергей Безруков (11%). Ему немного уступили Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Россияне также называли имена Дмитрия Певцова, Евгения Миронова и Александра Петрова.Лучшей актрисой 2022 года стала Елизавета Боярская (6%). 5% опрошенных назвали имя Светланы Ходченковой, 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. Также в список вошли Чулпан Хаматова и Марина Александрова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/dva-p-rossiyane-nazvali-geroev-proshlogo-i-nastoyaschego-1041761018.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/pochti-80-oproshennykh-rossiyan-odobrili-rabotu-prezidenta-rossii-1038433060.html
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новости, культура
Россияне составили рейтинг лучших артистов 2022 года
12:59 01.11.2022 (обновлено: 14:14 01.11.2022)
В телефонном опросе приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik.
Россияне назвали самых популярных актеров и певцов в 2022 году. Опрос
проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению опрошенных, лучшим певцом 2022 года стал Олег Газманов, его имя назвали 14%. Уступили Газманову певец SHAMAN (Ярослав Дронов), которого выбрали 13%, Николай Басков - 9% и Филипп Киркоров (8%).
Также опрошенные называли имена Григория Лепса, Сергея Лазарева, Николая Расторгуева из "Любэ" и Льва Лещенко.
При этом на выбор артиста влияют возраст и пол – Газманова чаще называли мужчины и граждане старше 60 лет, а имя Шамана чаще всего называли женщины и граждане среднего возраста – 35-59 лет.
Лучшей отечественной исполнительницей назвали Полину Гагарину (14%). Второе место у у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В список лучших попали Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира.
Что до актеров, то возглавил список Сергей Безруков (11%). Ему немного уступили Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Россияне также называли имена Дмитрия Певцова, Евгения Миронова и Александра Петрова.
Лучшей актрисой 2022 года стала Елизавета Боярская (6%). 5% опрошенных назвали имя Светланы Ходченковой, 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. Также в список вошли Чулпан Хаматова и Марина Александрова.