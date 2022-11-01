https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/rossiyane-nazvali-luchshikh-artistov-strany-1042378158.html

Россияне составили рейтинг лучших артистов 2022 года

Россияне составили рейтинг лучших артистов 2022 года

В телефонном опросе приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T12:59+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Россияне назвали самых популярных актеров и певцов в 2022 году. Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Также опрошенные называли имена Григория Лепса, Сергея Лазарева, Николая Расторгуева из "Любэ" и Льва Лещенко.При этом на выбор артиста влияют возраст и пол – Газманова чаще называли мужчины и граждане старше 60 лет, а имя Шамана чаще всего называли женщины и граждане среднего возраста – 35-59 лет.Лучшей отечественной исполнительницей назвали Полину Гагарину (14%). Второе место у у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В список лучших попали Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира. Что до актеров, то возглавил список Сергей Безруков (11%). Ему немного уступили Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Россияне также называли имена Дмитрия Певцова, Евгения Миронова и Александра Петрова.Лучшей актрисой 2022 года стала Елизавета Боярская (6%). 5% опрошенных назвали имя Светланы Ходченковой, 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. Также в список вошли Чулпан Хаматова и Марина Александрова.

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