https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/guli-kichba-vnov-izbrana-sekretarem-obschestvennoy-palaty-1044935868.html

Гули Кичба вновь избрана секретарем Общественной палаты

Гули Кичба вновь избрана секретарем Общественной палаты

Первое заседание нового состава Общественной палаты Абхазии состоялось в Сухуме в среду, 29 марта. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T16:29+0300

2023-03-29T16:29+0300

2023-03-29T17:50+0300

абхазия

общественная палата абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102949/52/1029495245_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8ffc03f76c33995f30f93d5803782d1c.jpg

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гули Кичба вновь избрана секретарем Общественной палаты. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала сама Кичба.Первое заседание нового состава консультативно-совещательного органа Абхазии состоялось в среду, 29 марта. Член Общественной палаты Изольда Хагба пояснила, что на заседании были представлены две кандидатуры – Гули Кичба и Давид Пилия. В итоге Пилия сделал самоотвод в пользу Кичба.Новый состав общественной палаты был сформирован 27 марта. В нее входит 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города, еще 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.Гули Кичба уже дважды становится секретарем Общественной палаты.Гули Кичба – член Общественной палаты Абхазии последних двух составов. Она является кавалером ордена "Ахьдз-Апша" II и III степеней. В 2008 году на Международном конгрессе матерей планеты Кичба была награждена медалью "Золотое сердце" за большой вклад в реализацию программ по защите материнства и детства, по возвышению статуса и социальной роли женщины-матери. Она также удостоена наград Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/sformirovan-novyy-sostav-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1044873594.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общественная палата абхазии, новости