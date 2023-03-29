https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/mezhdunarodnye-vyzovy-i-vnutrennie-protivorechiya-o-chem-govorili-na-sezde-fnea-1044936942.html

Международные вызовы и внутренние противоречия: о чем говорили на съезде ФНЕА

Международные вызовы и внутренние противоречия: о чем говорили на съезде ФНЕА

Съезд партии "Форум народного единства Абхазии" (ФНЕА) состоялся в Сухуме 29 марта. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T18:11+0300

2023-03-29T18:11+0300

2023-03-29T18:11+0300

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Члены партии выступили с заявлениями об актуальных проблемах в политической, экономической, социальной сфере Абхазии, приняли резолюцию, утвердили членов политсовета и назначили новых заместителей председателя.Асмат Цвижба, SputnikНевыполненные обещания и консолидация силСъезд открыл председатель партии Аслан Барциц. Он напомнил, что в "тревожные моменты" ФНЕА всегда реагировал на опасности, угрожающие народу Абхазии. Действующая власть дает много поводов для беспокойства граждан, считает он.Глава ФНЕА утверждает, что действующая власть пытается установить олигархический авторитарный режим, нарушает положения Конституции, кроме того, не выполняет предвыборные обещания, не решает проблемы в энергосфере, не справилась с ситуацией по распространению коронавируса, и все это на фоне резкого падения доходов населения, роста стоимости платы за свет и бензин, неспособность реагирования на международные угрозы и вызовы.Представитель партии "Абхазское народное движение" Лаша Шамба отметил, что новые международные вызовы требуют консолидации всех сил страны для перехода "на современный уровень развития цивилизации"."В стране достаточно образованных, достойных, порядочных людей, способных преодолеть все трудности и преграды на пути строительства справедливого государства с равными возможностями для всех наших граждан", - сказал он.Азы демократииНа съезде выступил экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, который ранее также возглавлял партию. Он отметил, что на фоне геополитических событий Абхазия должна укреплять отношения с Россией, но не принижать значения собственного суверенитета и приоритетность национальных интересов."Пока Россия нам доверяет и оказывает помощь, мы должны укреплять наше государство. В связи с этим, хочу отметить, что неизменными должны оставаться нормы Конституции Абхазии, которые касаются земли, языка и статуса", - сказал он.При строительстве государства, основанного на демократических принципах, среди политических сил могут появляться различные подходы и противоположные мнения, сказал Хаджимба."Противостояние правящих сил и оппозиции всегда происходит для ускорения изменений в политике, экономике, социальном положении. Безусловно, в некоторых случаях мнения этих сторон могут сходиться, но их политические подходы всегда будут разниться. Оппозиция всегда должна быть готова к приходу к власти, поэтому внутри оппозиции всегда должно быть взаимопонимание и поддержка общественности. Проблемы общества должны стать вашими проблемами", - сказал он.По итогам съезда был избран 21 член политсовета и утверждены заместители председателя: Хаджарат Хаджимба и Даур Аршба, он был назначен первым заместителем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/sezd-partii-forum-narodnogo-edinstva-abkhazii-proshel-v-sukhume-1044931315.html

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