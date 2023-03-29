Съезд партии "Форум народного единства Абхазии" прошел в Сухуме
15:52 29.03.2023 (обновлено: 16:46 29.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук
На съезде была принята резолюция, в ней были перечислены вопросы, которые партия ставит перед действующей властью.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Съезд партии "Форум народного единства Абхазии" (ФНЕА) прошел в гостинице "Интер-Сухум" в среду, 29 марта.
По итогам форума была принята резолюция, в которой, в том числе говорилось о том, что члены ФНЕА считают непродуманным и необоснованным решение правительства о повышении тарифов на электроэнергию "при реальном отсутствии защитных механизмов".
Они предложили Парламенту в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об отмене "антинародного решения" о повышении цен на электричество.
Кроме того, члены форума расценивают решение об отмене правительственного постановления о запрете добычи криптовалют как провокационное, вылившееся в итоге в энергетический кризис.
Также резолюция постановила считать намерения правительства Абхазии по получению от России кредита в 1,5 миллиарда рублей "еще одним непродуманным шагом, способным загнать нашу страну в очередную долговую яму по аналогии с железнодорожным экспортным кредитом, лежащим тяжким бременем на плечах налогоплательщиков".
© Sputnik / Томас Тхайцук Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд политической партии "Форум народного единства Абхазии"
Были затронуты и меры правительства по борьбе с коронавирусом. Члены партии назвали их несистемными, непродуманными, взаимоисключающими и противоречивыми. ФНЕА считает, что действия властей привели к губительным последствиям для значительной части населения, в результате чего страна потеряла около тысячи человек.
Еще одним важным вопросом, поднятым на форуме, стал вопрос о передаче государственной дачи в Пицунде ФСО России.
"В связи с грубыми ошибками, признанными, в том числе и Генпрокуратурой, считаем необходимым президенту отозвать из Парламента проект Соглашения о передаче в собственность России объектов Пицундской госдачи", – говорится в резолюции.
В итоговом документе съезда указывается, что в связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально поменять ситуацию внутри республики, исправить свои ошибки, привлечь к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, партия считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку.
На съезде также был избран 21 член политсовета и утверждены заместители председателя: Хаджарат Хаджимба и Даур Аршба, который был назначен первым заместителем.