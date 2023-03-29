https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/sezd-partii-forum-narodnogo-edinstva-abkhazii-proshel-v-sukhume-1044931315.html

Съезд партии "Форум народного единства Абхазии" прошел в Сухуме

Съезд партии "Форум народного единства Абхазии" прошел в Сухуме

На съезде была принята резолюция, в ней были перечислены вопросы, которые партия ставит перед действующей властью. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T15:52+0300

2023-03-29T15:52+0300

2023-03-29T16:46+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Съезд партии "Форум народного единства Абхазии" (ФНЕА) прошел в гостинице "Интер-Сухум" в среду, 29 марта. Они предложили Парламенту в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об отмене "антинародного решения" о повышении цен на электричество. Кроме того, члены форума расценивают решение об отмене правительственного постановления о запрете добычи криптовалют как провокационное, вылившееся в итоге в энергетический кризис. Также резолюция постановила считать намерения правительства Абхазии по получению от России кредита в 1,5 миллиарда рублей "еще одним непродуманным шагом, способным загнать нашу страну в очередную долговую яму по аналогии с железнодорожным экспортным кредитом, лежащим тяжким бременем на плечах налогоплательщиков". Были затронуты и меры правительства по борьбе с коронавирусом. Члены партии назвали их несистемными, непродуманными, взаимоисключающими и противоречивыми. ФНЕА считает, что действия властей привели к губительным последствиям для значительной части населения, в результате чего страна потеряла около тысячи человек. Еще одним важным вопросом, поднятым на форуме, стал вопрос о передаче государственной дачи в Пицунде ФСО России."В связи с грубыми ошибками, признанными, в том числе и Генпрокуратурой, считаем необходимым президенту отозвать из Парламента проект Соглашения о передаче в собственность России объектов Пицундской госдачи", – говорится в резолюции. В итоговом документе съезда указывается, что в связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально поменять ситуацию внутри республики, исправить свои ошибки, привлечь к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, партия считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способна дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку. На съезде также был избран 21 член политсовета и утверждены заместители председателя: Хаджарат Хаджимба и Даур Аршба, который был назначен первым заместителем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/vneshnie-ugrozy-i-edinstvo-s-rossiey-o-chem-govorili-na-xiv-sezde-amtsakhara-1044774907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/genprokuratura-zavershila-proverku-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdachi-pitsunda-1044480693.html

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