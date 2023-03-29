https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/moleben-za-kievo-pecherskuyu-lavru-proshel-v-mokvskom-sobore-1044939690.html

Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Моквском соборе

Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Моквском соборе

Молебен провели у мощей святителя Спиридона Тримифунтского, святого Николая Чудотворца, икон Христа Спасителя и Божией Матери "Скоропослушницы". 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T20:41+0300

2023-03-29T20:41+0300

2023-03-29T20:41+0300

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киево-печерская лавра

религия

православие

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Абхазии в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Х века, передает корреспондент РИА Новости.Моквский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/mokvskiy-sobor-kak-spasayut-drevniy-khram-v-abkhazii--1042536257.html

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