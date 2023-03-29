https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/moleben-za-kievo-pecherskuyu-lavru-proshel-v-mokvskom-sobore-1044939690.html
Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Моквском соборе
Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Моквском соборе
Молебен провели у мощей святителя Спиридона Тримифунтского, святого Николая Чудотворца, икон Христа Спасителя и Божией Матери "Скоропослушницы". 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T20:41+0300
2023-03-29T20:41+0300
2023-03-29T20:41+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Абхазии в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Х века, передает корреспондент РИА Новости.Моквский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/mokvskiy-sobor-kak-spasayut-drevniy-khram-v-abkhazii--1042536257.html
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абхазия, киево-печерская лавра, религия, православие
Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Моквском соборе
Молебен провели у мощей святителя Спиридона Тримифунтского, святого Николая Чудотворца, икон Христа Спасителя и Божией Матери "Скоропослушницы".
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
Молебен за Киево-Печерскую лавру прошел в Абхазии в Моквском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Х века, передает корреспондент РИА Новости.
Моквский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы был построен в третьей четверти X века во времена правления царя Абхазии Леона III.
"Эта молитвенная поддержка для братии Киево-Печерской обители, гонимых за Веру Православную - о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан", - сказал один из организаторов молебна, пономарь Моквского кафедрального собора Боян Делба.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.